Coronavirus: il trailer del primo film sul Covid-19 arriva dal Canada

Paura e razzismo sono gli argomenti esplorati dal film Corona che si ambienta all'interno di un ascensore.

Chissà quanti ne arriveranno di film su questo periodo nefasto dovuto al Coronavirus che ci coinvolge tutti a diversi livelli. Intanto arriva il primo, prodotto in Canada e diretto da Mostafa Keshvari, regista iraniano che ha diretto vari cortometraggi e un film. "L'idea mi è venuta un paio di mesi fa quando stavo leggendo una notizia di una turista cinese aggredita, ero in ascensore e ho pensato di ambientare la storia in un ascensore".

La trama mette insieme sei condomini in ascensore che si allarmano quando entra la nuova inquilina dell'edificio, una ragazza cinese. Siamo al primo stadio di diffusione del Covid-19, le informazioni sono poche e la paura del contagio è alta, i pregiudizi sono alle stelle.

"Il virus non discrimina nessuno, tutti possono essere infettati, non dunque perché noi esseri umani dovremmo discriminare altri esseri umani", dichiara il regista spiegando che paura e razzismo sono i temi cardini del suo film. Corona si svolge interamente all'interno dell'ascensore ed è realizzato come un unico piano sequenza. È stato girato poco più di mese fa in un teatro di posa di Vancouver e montato nell'ultime settimane. L'intenzione di Mostafa Keshvari era di far circolare il suo lavoro nei festival cinematografici perché lui stesso non aveva previsto il lockdown che ha paralizzato il mondo intero. Ora il film è pronto per essere venduto alle piattaforme streaming internazionali.

