Coronavirus: i film che ci confortano secondo BBC Culture

I dieci capolavori con cui divertirsi o commuoversi durante la quarantena e dove vederli. E nella lista c'è anche Pranzo di Ferragosto.

Anche BBC Culture stila la sua personalissima lista dei feel-good movie che possono rasserenarci o comunque distrarci nei nostri lunghi giorni di quarantena. Se tempo fa Empireonline annoverava nel suo catalogo di must see in tempi di Coronavirus ben 30 titoli, il sito britannico ne segnala 10. Con nostra grande gioia uno di questi è italiano, Pranzo di Ferragosto. Gli altri si dividono fra vecchi classici, film d'animazione, e commedie. Da segnale subito subito, prima di passare all'elenco, Cantando sotto la pioggia. Del perché considerarlo un film che tira su il morale ci ha parlato Daniela Catelli nell'articolo Film che fanno pensare positivo: Cantando sotto la pioggia.

Ok, e adesso alla scoperta dei retanti fantastici titoli, accompagnati da una frase che spiega la ragione per cui è stato scelto.

I dieci film con cui BBC Culture fa fronte al Coronavirus

BBC Culture ha indubbiamente buon gusto. I film slezionati bisognerebbe vederli anche in una condizione di "libertà".

Se vuoi sentirti libero e a briglia sciolta: Il Re degli straccioni (1026), diretto da Sam Taylor e con protagonista l'irresistibile comico dei tempi del muto Harold Lloyd. Se vuoi cantare: Cantando sotto la pioggia (1952), il meraviglioso musical di Stanley Donen che racconta il passaggio dal cinema muto a quello sonoro. Protagonisti sono Gene Kelly, Debbie Reynolds e Donald O'Connor. Disponibile su Itunes, Rakuten TV, Chili, TIMVision. Se vuoi innamorarti: Il letto racconta (1959), una divertente commedia romantica di Michael Gordon con l'irresistibile coppia Rock Hudson e Doris Day nei panni di due vicini di casa. Disponibile su Google Play e Itunes. Se ti vuoi sentire teneramente amato: Il libro della Giungla (1967), il classico dell’animazione Disney ispirato alle storie del bambino selvatico Mowgli dell'omonimo libro di Rudyard Kipling. Disponibile su Rakuten TV, Chili, TIMVision, Google Play, Itunes Se vuoi che qualcuno salvi il mondo: Agente 007, La spia che mi amava (1977), il bond movie con Roger Moore, decimo della serie e perfetta miscela fra pericolo in agguato e autoironia. Disponibile su Google Play. Se vuoi vedere il lato buffo della vita: This Is Spinal Tap (1984), il finto documentario di Rob Reiner su una semi-fittizia band heavy metal e che prende in giro tante rockstar dell'epoca. Se vuoi più formaggio, Gromit: Wallace & Gromit - La maledizione del coniglio mannaro (2005): il primo lungometraggio d’animazione in stop-motion con protagonisti i simpaticissimi Wallace e Gromit creati da Nick Park. Qui sono alle perse con un coniglio enorme che hanno involontariamente creato. Disponibile su Rakuten TV, Chili, TIMVision. Se vuoi far parte di una comunità: Pranzo di Ferragosto (2008), il folgorante esordio dietro e davanti alla macchina da presa del nostro caro Gianni Di Gregorio, che nel giorno di Ferragosto, a Roma, organizza un simpatico pranzo per vecchiette. Disponibile su Google Play Se vuoi essere certo che i film possono davvero essere di conforto: Be Kind Rewind (2008), la commedia di Michel Gondry con uno straordinario Jack Black, che insieme a Mos Def cancella tutte le videocassette della videoteca in cui lavora e rigira e reinterpreta tutti i film. Disponibile su Itunes, Chili, Rakuten TV. Se vuoi vedere la luce in fondo al tunnel: Wall-E (2208), il tenerissimo film d’animazione di Andrew Stanton con protagonista un robottino che nel futuro è l'unico abitante del pianeta Terra e raccoglie rifiuti. Disponibile su Infinity, Google Play, Chili, TIMVision, Itunes.