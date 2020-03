Coronavirus: Harvey Weinstein positivo al test

News Cinema

L'ex produttore hollywoodiano condannato a 23 anni di carcere è ora in isolamento. Altri due detenuti sono stati infettati dal virus.

Fra le persone famose risultate positive al test del Coronavirus c'è Harvey Weinstein. L'ex produttore Hollywoodiano condannato a 23 anni di carcere per abusi sessuali e stupro è ora in isolamento nel carcere di Wende, che si trova non lontano da Buffalo, nello stato di New York. Weinstein vi era stato trasferito la settimana scorsa dalla prigione di Rikers Island, dove aveva accusato forti dolori al petto.

Sembra che nell'istituto correzionale ci siano altri due carcerati positivi. La loro identità è stata giustamente tenuta segreta. Insieme a loro, sono stati isolati diversi membri dello staff del penitenziario. Non sappiamo se Harvey Weinstein sia stato infettato prima o dopo lo spostamento nella nuova prigione. In ogni modo, il direttore ha impedito le visite a tutti detenuti. Nel frattempo, il legale di Weinstein, che non è stato informato prima che la notizia si diffondesse sui media, ha dichiarato: "Considerato lo stato di salute del signor Weinstein, ovviamente siamo preoccupati, se le cose stanno davvero così. Vigileremo costantemente la situazione".