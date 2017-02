Corin Hardy dirigerà l'horror The Nun, spinoff di The Conjuring - Il caso Enfield

Avevamo scritto all'epoca di The Conjuring - Il caso Enfield di James Wan che il personaggio più interessante e pauroso del film era quello della suora demoniaca, e siamo certi che sarete d'accordo con noi. Quasi subito venne annunciato dalla New Line uno spinoff a lei dedicato, The Nun.

Oggi si sa che a dirigerlo sarà il regista britannico Corin Hardy, da più di due anni (con un licenziamento e una riassunzione nel mezzo) collegato al progetto di reboot de Il corvo, e autore di un bell'horror fantastico, The Hallow, ovviamente inedito da noi. La notizia è stata data da The Wrap, un sito in genere ben informato, che cita una fonte interna alla produzione.

Quella di Hardy ci sembra proprio la scelta giusta per portare sullo schermo con efficacia gli orrori del film scritto da James Wan e Gary Daubermann, prodotto dallo stesso Wan e da Peter Safran.

Quanto al Corvo, sembra che le riprese inizieranno a marzo, ma non ne saremmo così sicuri. Hardy ha già anche un altro progetto, l'action Hell Bent per la Paramount, in fase di scrittura da parte di Michael Finch. È molto probabile a questo punto che, se la sua partecipazione sarà confermata, The Nun sarà il prossimo film da lui diretto ad arrivare al cinema.