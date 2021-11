Copshop - Scontro a fuoco su Sky e NOW: in arrivo in Italia il thriller d'azione con Gerard Butler - Guarda il trailer

News Cinema

Arriverà lunedì 22 novembre in prima assoluta su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e on demand, il nuovo film di Joe Carnahan con Butler e Frank Grillo impegnati in una caccia al gatto e al topo tra un artista della truffa e un sicario mandato per ucciderlo nella cella di una stazione di Polizia di una piccola città di provincia.

Ai livelli del folgorante esordio di Narc (2002) Joe Carnahan non è mai tornato, e ciò nonostante di quando in quando riesce a piazzare ancora qualche bel colpo bello tosto. Era stato il caso di The Grey, per dirne una, e chissà non possa esserlo anche per il nuovo Copshop - Scontro a fuoco, action thriller che vede protagonisti Gerard Butler e Frank Grillo che in Italia debutterà in prima assoluta lunedì 22 novembre su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e on demand.

La storia di Copshop - Scontro a fuoco, vede i due attori impegnati nella caccia al gatto e al topo tra un artista della truffa e un sicario mandato per ucciderlo nella cella di una stazione di polizia di una piccola città di provincia.

Qui di seguito mi mostriamo il trailer originale e riportiamo la trama ufficiale del film

Copshop - Scontro a fuoco: trailer e trama del film di Joe Carnahan



Attraversando il deserto del Nevada in una Crown Vic crivellata di colpi, l'astuto truffatore Teddy Murretto (Frank Grillo) escogita un piano disperato per nascondersi dal letale sicario Bob Viddick (Gerard Butler): colpisce a tradimento la giovane agente Valerie Young (Alexis Louder) per farsi arrestare e rinchiudere nella stazione di polizia di una piccola città. La prigione non può proteggere Murretto per molto tempo, e Viddick escogita un piano per entrare nella prigione, aspettando il momento opportuno per completare la sua missione nella cella vicina. Ma l'arrivo di un assassino concorrente (Toby Huss) creerà il caos e la giovane agente Young si troverà nel mirino.