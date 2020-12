Cops - Una banda di poliziotti: vi raccontiamo tutti i protagonisti della commedia Sky Original diretta da Luca Miniero

News Cinema

Conosciamo meglio, anche attraverso le loro parole, i personaggi e gli interpreti di Cops - Una banda di poliziotti, la nuova commedia Sky Original diretta da Luca Miniero, in due appuntamenti in onda il 14 e 21 dicembre su Sky e in streaming su NOW TV.

Sta per arrivare su Sky un doppio appuntamento tutto da ridere: si tratta di Cops - Una banda di poliziotti, la nuova commedia Sky Original, diretta da Luca Miniero, che andrà in onda lunedì 14 e lunedì 21 dicembre su Sky e in streaming su NOW TV e sarà inoltre disponibile anche in 4K HDR con Sky Q satellite e sempre on demand. Cops – Una banda di poliziotti avrà probabilmente in futuro anche un seguito, stando a quello che hanno raccontato in conferenza stampa il regista, gli attori e i produttori. L'idea di partenza dichiarata nasce dalla commedia svedese Kops del 2003: la storia però non solo è stata trasportata “fisicamente” in Italia ma anche adattata alla nostra realtà, tanto che nella seconda parte si distacca completamente dall'originale, immettendo una motivazione inedita per la storia e nuovi personaggi. Non si tratta quindi, tecnicamente, di un vero e proprio remake, anche se, come ha dichiarato Luca Miniero, già abile regista e sceneggiatore di film di grande successo, che ha dimostrato, con Benvenuti al Sud e Sono tornato, come l'adattamento di un'idea svolta da altri possa dare vita a qualcosa di originale: “I due episodi sono l'uno la conseguenza dell'altro, ma solo il primo è ispirato a quello svedese del regista di Jalla Jalla. Volevamo mostrare, sia geograficamente che umanamente, un mondo anche imperfetto e ci piaceva raccontare la polizia da un punto di vista diverso e fare una parodia del genere, visto che i polizieschi hanno invaso le nostre tv. A differenza del film svedese, inoltre, il nostro lavoro è davvero una commedia corale”.

Di cosa parla Cops – Una banda di poliziotti

Nell'immaginario paese di Apulia, vicino a Lecce, arriva un nuovo commissario da Roma, originario del Nord Italia: è Cinardi, interpretato da Claudio Bisio, che dopo una vita in prima linea spera di passare in santa pace i mesi che lo separano dall'agognata pensione e dalle spiagge tropicali. Apulia ha un record: da 20 anni non ci sono crimini nella cittadina e i poliziotti del luogo svolgono un ruolo tra l'amico e il badante: con l'eccezione di Benny, un fanatico che sogna l'azione, gli altri tre si sono adagiati in una routine fatta di vita casalinga, ciambelloni fatti in casa e marijuana... terapeutica. A Cinardi sembra di aver toccato il cielo con un dito, ma dal Ministero arriva a sorpresa la rigida dottoressa Margherita Nardelli (Stefania Rocca): dal momento che non c'è bisogno della polizia ad Apulia, il commissariato verrà smantellato e Cinardi spedito alla Catturandi di Palermo. Per impedire la catastrofe, i poliziotti si trasformano in criminali. Ma le loro ingenue azioni vandaliche finiscono per rivelare una realtà molto più inquietante dietro la quiete di Apulia, dove potrebbe nascondersi un leggendario latitante .

Poliziotti criminali e criminali veri: personaggi e interpreti di Cops – Una banda di poliziotti

Proprio sugli affiatati protagonisti di Cops – Una banda di poliziotti e dei loro personaggi vogliamo appuntare la nostra attenzione, presentandoveli uno ad uno, col commento dei rispettivi interpreti.

Claudio Bisio è il commissario Valerio Cinardi

Del personaggio di Cinardi si sa poco: visto con diffidenza dai poliziotti di Apulia che vedono minacciato il loro quieto modus vivendi, alla fine si fa amare, tanto che diventa uno di loro e addirittura farà di tutto per salvarli dando il via alle loro imprese criminose con il furto di... un dentifricio. Claudio Bisio, che è stato uno dei motori creativi di Cops - Una banda di poliziotti, è alla quarta collaborazione con Luca Miniero, dopo Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord e Non c'è più religione. Ma nonostante tutti i personaggi che ha interpretato, è la prima volta che l'attore milanese indossa la divisa di poliziotto, ruolo prevalente nelle fiction, che non gli era mai capitato finora, “anche se” – dice - “in Cops – Una banda di poliziotti non la indosso quasi mai perché sono in abiti borghesi, ma c'è una scena alla fine in cui sono in alta uniforme, una cosa che mi ha provocato una certa emozione. Il valore aggiunto all'idea, di per sé geniale, di un gruppo di buoni che devono fare i cattivi per salvare il posto di lavoro, è stato nel nostro caso l'amalgama di questi otto pirla che hanno provenienze, storie e cifre recitative diverse e grazie a Luca e alla sua direzione d'orchestra suonano insieme senza mai stonare”.

Stefania Rocca è Margherita Nardelli

Stefania Rocca interpreta la rigida e fredda funzionaria di polizia, mandata dal ministero a encomiare i poliziotti di Apulia e al tempo stesso a licenziarli, costretta poi a restare per capire cosa sta davvero succedendo. A Cinardi, che conosce, la lega un'attrazione mai concretizzata. “Margherita Nardelli è l'elemento disturbante, mi sono divertita a rompere gli equilibri che questi poliziotti avevano prima che arrivasse lei, a portare delle regole e disturbare le loro abitudini, dal mangiare in ufficio al sonnecchiare durante la giornata. Il suo compito alla fine è far sì che diventino dei poliziotti veri”.

Pietro Sermonti è Nicola O' Sicc

Marito dell'ispettore Maria Crocifissa e padre di due figli, Nicola O'Sicc, ovvero il Magro, è chiamato così in contrasto con il suo appetito e la sua notevole pancia. La moglie lo considera un uomo senza qualità ma in fondo lo ama e lo rifornisce di cibo. A interpretarlo è Pietro Sermonti: “Il soprannome è ironico perché il mio punto vita nel film non è il mio forte. Vorrei darvi un consiglio: se volete dimagrire l'ideale è vivere un paio di mesi a 40 gradi con una pancia finta, perché io alla fine sono dimagrito 15 chili girando Cops - Una banda di poliziotti, che a me ha fatto venire in mente Smetto quando voglio, cioè un gruppo di esseri umani che delinquono non avendone le capacità. Demenziale - come comicità - è una parola che amo, perché ho la sensazione che la quantità di neuroni pro capite dei personaggi che interagiscono nel film sia davvero molto bassa, e questo mi diverte moltissimo, così come mi sono divertito a guardare i miei colleghi mentre giravamo e questo di solito è un buon segno”.

Francesco Mandelli è Benny The Cop

Benny (Benedetto) è il più fanatico. Ama sopra ogni altra cosa la divisa, la polizia, le armi, l'inglese e la nonna, cavia e vittima volontaria delle sue azioni. A volte perde decisamente il controllo e guai a non chiamare “volante” la macchina di servizio. Forse vorrebbe essere l'ispettore Callaghan ma ricorda di più il Tackleberry di Scuola di Polizia. Lo interpreta Francesco Mandelli. “Sicuramente di quel personaggio ha la passione morbosa per le armi, così esagerata da far ridere, è un'iperbole. Con lui condivide anche gli occhiali da aviatore gialli, solo che Benny ha la doppia lente. Lui in realtà è un appassionato di serie crime vere, di quelle che si vedono adesso, pensa di essere un poliziotto nel Bronx ma è ad Apulia e questo è un bel problema”.

Dino Abbrescia è Tonino (e forse anche qualcos'altro)

Unico vero pugliese del cast è Dino Abbrescia, che interpreta Tonino, gestore di un chiosco di panini (con le cime di rapa) da cui vanno a rifocillarsi i poliziotti, ma che ha anche un volto nascosto. “Dopo tanti anni torno a girare in Puglia con un personaggio che è un po' l'evoluzione di quello de La capa gira, sono contento dopo tanto tempo di tornare a fare qualcosa collegato a quel film, ma non voglio rivelare troppo in proposito. Mi ha riempito il cuore di gioia, mi sono divertito a farlo e con Luca ci siamo concessi molto spazio per creare dei dialoghi meravigliosi col personaggio di Anaconda”.

Giulia Bevilacqua è Maria Crocifissa

Paziente ma non troppo moglie di Nicola O'Sicc, Maria Crocifissa è figlia di genitori devoti, prepara per i colleghi ciambelloni esagerati e accompagna i figli a scuola con la macchina di servizio. Fa scintille con Margherita, alla quale appioppa un soprannome volgare. Dice Giulia Bevilacqua: “Maria Crocifissa in realtà vorrebbe essere una poliziotta come Margherita ma non ce la fa proprio. È forse uno dei personaggi che si prende più sul serio ma non ha le capacità che vorrebbe. Ho trovato però divertente la sua autorevolezza, il fatto che sa come ottenere le cose, è abbastanza diretta, forte e fa ridere, anche se a volte è un po' cattiva. Detesta e ama questo marito che si è scelta, grasso e inetto, che non si assume nessuna responsabilità”.

Gugliemo Poggi è Tommaso Guerra

Il centralinista della stazione di polizia di Apulia è Tommaso, gay dichiarato ma anche parecchio permaloso. Dice il suo interprete Guglielmo Poggi: “E' convinto che ce l'abbiano tutti con lui per qualunque cosa, che qualsiasi azione sia un'allusione alla sua omosessualità. Tommaso ha bisogno di mostrare al mondo, anche con questo taglio di capelli ambiguo, con la ricrescita, quanto è felice di questa sua scelta. Quando Luca mi ha detto che potevano fare il biondo platino gli ho detto di aggiungerci una mohicana e una ricrescita, di fare tutto il possibile, come il pigiama a righe che indossa nel commissariato dove dorme, per dimostrare che quest'uomo ha fatto una scelta consapevole. Mi sono divertito moltissimo e ripartirei anche domani per la Puglia”.

Giovanni Esposito è Anaconda

Anaconda è un feroce criminale e trafficante di droga che vive a Perdivita ma vuole mettere le mani anche sulla placida Apulia. La sua copertura è un ristorante di riso, patate e cozze (ma vi sconsigliamo di mangiarci) Ha legami di parentela (scoprirete quali vedendo il film) con Tonino. Quando si arrabbia discute con la sua altra personalità. Veneta. A interpretarlo è Giovanni Esposito, che nella vita sostiene di avere almeno 24 personalità e che dichiara in merito a questa esperienza: “Mi sono divertito da morire, in un unico personaggio poter fare diverse anime è stato molto divertente, ma soprattutto fare riso patate e cozze. Mentre parlo le mie altre personalità sono chiuse in uno sgabuzzino alle mie spalle, ma sono pronto a tirarle fuori e a ripartire”.

Si divertirà anche il pubblico di Sky non perdendo il doppio appuntamento con la commedia poliziesca Cops – Una banda di poliziotti, lunedì 14 dicembre e 21 dicembre, o vedendola in streaming su NOW TV.