Cops - Una banda di poliziotti, la nuova commedia Sky Original diretta da Luca Miniero: trama, cast e trailer

Cops - Una banda di poliziotti è una commedia umoristica interpretata da Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggi e Giovanni Esposito, in onda in un doppio appuntamento, lunedì 14 e 21 dicembre su Sky e in streaming su NOW TV.

Cops - Una banda di poliziotti, la trama della commedia Sky Original

Cops - Una banda di poliziotti si ambienta nell'immaginaria Apulia, la "città più tranquilla d’Italia", un piccolo centro del sud Italia a pochi chilometri da Lecce. E' proprio questa la ragione per cui il suo commissariato rischia la chiusura: inattività! Per impedirlo, il Commissario Cinardi e i suoi uomini hanno un’idea: se i reati non ci sono, basta commetterli! Iniziano così a compiere piccoli furti e atti di vandalismo che non passano inosservati all’emissario del Ministero Margherita Nardelli. Ma Apulia non è la cittadina tranquilla che tutti credono. Il feroce boss Zu Tore, che vive sotto copertura nel paese, ritorna a farsi vivo, indispettito dai crimini. Anche suo fratello, il criminale Anaconda, trama nell’ombra per ampliare il suo territorio. Per la Nardelli e per Cinardi e i suoi uomini è il momento di fare sul serio e dimostrare di essere dei veri poliziotti, affrontando prima Zu Tore e poi Anaconda… a modo loro!

Cops - Una banda di poliziotti, il cast della commedia Sky Original