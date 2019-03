Conversazione con Antonio monda su fake news e cinema nella sala MediCinema del Gemelli

Chi abita a Roma ha avuto spesso occasione di recarsi al Policlinico Agostino Gemelli, per problemi di salute, per andare a trovare una persona cara ricoverata, per lavoro o semplicemente per un prelievo. Chi ha attraversato di recente i suoi corridoi, seguendo i lunghi percorsi segnati da lettere dell'alfabeto, probabilmente non ha mai visto, a meno di non essere capitato all'ottavo piano, la sala MediCinema, che non è una sala cinematografia qualunque, perché permette anche ai malati degenti in sedia a rotelle o nei letti di vedere un film. Costruita per volontà dell'associazione MediCinema nel 2016, ospita, bisettimanalmente, una proiezione, una per gli adulti, l'altra per i bambini. Nel pomeriggio di ieri, invece, è stata teatro di un incontro con Antonio Monda, che ha presentato il suo nuovo romanzo "Nel territorio del diavolo", settimo capitolo di un ciclo intitolato 10 che prevede dieci libri, uno per ogni decennio del 20° secolo.

Il Direttore della Festa del Cinema di Roma, che già dallo scorso anno porta i film del festival al Gemelli, ha spiegato innanzitutto, su domanda di Giovanni Raimondi, Presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, l'origine del progetto letterario: "10 nasce un po’ per caso. 'Nel territorio del diavolo' è il settimo libro di quella che io chiamo la saga newyorchese, ma l'ottavo romanzo che scrivo. Nel secondo, intitolato 'L'America non esiste', c’erano dei personaggi che poi sono ricomparsi ne 'La casa sulla roccia', l'opera successiva. Il fatto di averli riproposti mi ha spinto a ideare questa serie, in cui ci sono mariti, mogli, nemici, amanti che riappaiono, ma anche personaggi reali. Da un lato ho voluto mettere la grande storia, che passa per Roosevelt e i Kennedy, dall'altra le piccole storie, che sono frutto di fantasia".

"Nel Territorio del diavolo" è ambientato all'inizio degli anni '90 e parte da elezioni presidenziali quasi dimenticate, che videro fronteggiarsi Michael Dukakis e George Herbert Walker Bush. "Dukakis, nell'agosto del 1988, aveva praticamente vinto, era 18 punti avanti a Bush. In 3 mesi, perse 28 punti, e il merito fu di Lee Atwater, il più odiato spin-doctor di sempre. Con metodi anche spregevoli, costui riuscì a far vincere Bush, e questo risultato ha segnato un giro di boa per le fake news. Da quel momento, demonizzare l'avversario è diventata una prassi abituale".

Poi Monda racconta che, dopo aver ottenuto le chiavi del partito repubblicano, Atwater si ammalò e che in punto di morte scrisse delle lettere in cui chiedeva scusa per il suo diabolico operato. Era sincero? Non lo sappiamo. Secondo molti il gesto fu un ennesimo (anzi, l'ultimo) atto di manipolazione. Lee Atwater, ovviamente, ha molto spazio ne "Il territorio del diavolo", ma il vero protagonista, nonché narratore, è un uomo di nome Alexander Sarris che lavora per lui e che lo detesta E’ omosessuale, ha un compagno sieropositivo ed è appassionato di cinema esattamente come Antonio Monda. E Monda, per permetterci entrare nell'universo emotivo di Sarris (che è un personaggio inventato), e per farci respirare l'atmosfera dell'epoca, ha chiesto aiuto a tre film, di cui ha mostrato una scena chiave. Il primo è Cabaret: "Cabaret compare a pagina uno" - dice. "Il libro comincia infatti con la rivelazione dell'omosessualità del narratore, che racconta di aver capito di non essere eterosessuale mentre era al cinema a vedere Cabaret. Se gli altri spettatori erano attratti da Liza Minnelli, lui voleva essere Liza Minnelli. Alexander comincia a vivere nel mito di Liza Minnelli e si veste e si trucca come lei. A un certo punto del romanzo la incontra".

Il secondo film è Philadelphia di Jonathan Demme. La scena che il pubblico della Sala MediCinema guarda commosso è quella in cui Tom Hanks, ormai molto malato, fa ascoltare a Denzel Washington l'aria dell'Andrea Chenier La mamma morta: "L'ho scelta perché il romanzo è ambientato negli anni drammatici dell'epidemia di AIDS. Per 7 anni e mezzo, Ronald Reagan non disse nulla, non prese provvedimenti. Si decise ad agire quando la sua amica Liz Taylor, durante un gala, gli disse: 'Fai qualcosa, fallo per me'. Reagan obbedì e promulgò il Ryan White Care Act, che tutelava i diritti dei malati e prendeva il nome da un adolescente che si era ammalato in seguito a una trasfusione e che insegnanti e compagni di classe tenevano lontano da scuola".

La terza clip appartiene a Quel pomeriggio di un giorno da cani e Antonio Monda lo ha scelto perché il protagonista, Al Pacino, è l'attore di cui è innamorato Sarris. Ma c'è anche un'altra ragione: "Il film è la storia di due balordi che tentano una rapina improbabile e non ce la fanno, la banca viene subito circondata e comincia una trattativa fra i disperati e la polizia, che accorre sempre più in forze. La folla, però, parteggia per i criminali. Succede perché il personaggio di Pacino è un populista, il suo è un tentativo astuto di manipolazione".

Dopo i film, è la volta dell'attualità politica del tempo. Monda fa vedere un estratto di telegiornale che mostra Donald Reagan davanti alla porta di Brandeburgo a Barlino e dice a Gorbačëv​: "Apra il cancello e butti già quel muro". "Sarris è combattuto fra due istinti" - dice l'autore del libro - "e cioè il disgusto, sempre per la storia dell'AIDS, e l'ammirazione, e quando incontra Reagan che va a trovare Atwater, vorrebbe sfidarlo ma non ce la fa, perché Reagan è l'uomo che ha vinto la battaglia con l'Unione Sovietica, l'uomo che ha fatto prevalere la democrazia".

Seguono delle immagini di un duello fra i vicepresidenti James Danforth Quayle (repubblicano) e Lloyd Bentsen e due spot elettorali "cucinati" da Atwater che contribuirono ad affossare Dukakis, che aveva preso l'impopolare decisione di concedere ad alcuni detenuti che si erano macchiati di colpe piuttosto gravi 10 weekend da trascorrere a casa. Uno di loro, Willie Horton, approfittò dell'occasione per stuprare un adolescente di fronte al fidanzato. "Atwater si rivelò un genio del male in quest'occasione" - spiega Monda - "perché riuscì a trasmettere all'America intera il seguente messaggio: se voti Dukakis, avrai Horton".

La bella presentazione di "Nel territorio del diavolo" si conclude con Dukakis che risponde a una domanda sulla pena di morte. Un giornalista gli chiede se continuerebbe a opporsi anche se qualcuno dovesse violentare sua figlia. L'uomo politico non si scompone. Anche questa mancanza di empatia convinse gli Stati Uniti a preferirgli Bush.

Dopo la sua lezione di cinema e politica USA, Antonio Monda fugge via. Anche noi usciamo, e andando via notiamo, al quarto piano, poco distante dall'ingresso, un pianoforte. E’ a disposizione di tutti. Una volta alla settimana, apprendiamo, l'onore tocca a un giovane artista, a caccia del suo quarto d'ora di celebrità o magari desideroso di recare gioia ai presenti. L'iniziativa si chiama Gemelli in musica ed è degna di lode.