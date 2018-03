Contromano: in esclusiva una clip del nuovo film di Antonio Albanese

Abbiamo visto da poco Antonio Albanese al cinema nella commedia di successo Come un gatto in tangenziale, al fianco di Paola Cortellesi. Dal 29 marzo ce lo ritroveremo con un film più ambizioso, con i due giovani attori francesi Alex Fondja e Aude Legastelois, che ha anche diretto e cosceneggiato.

Si tratta di Contromano, in cui il popolare attore affronta a modo suo, con ironia e leggerezza, un tema come quello del razzismo e dell'immigrazione, sempre più presenti nella nostra vita quotidiana.