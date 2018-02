Contro l'ordine divino: in anteprima il poster del film di Petra Volpe

Dopo aver ricevuto il Premio del pubblico per il miglior film al Tribeca Film Festival, arriverà prossimamente nei cinema italiani, distribuito da Merlino, Contro l'ordine divino, il film della regista svizzera Petra Volpe, con protagonisti Marie Leuenberger, Max Simonischek, Rachel Brunswick, Sibylle Brunner, Marta Zoffoli, Bettina Stucky, Therese Affolter e Sofa Helin.



Il film una "comédie humaine" che affronta tematiche importanti come la lotta per l'uguaglianza e la paura del cambiamento e racconta la lotta delle donne svizzere per il diritto di voto, ottenuto solamente nel 1971!

In attesa di vedere il film sui nostri schermi, ve ne mostriamo, in anteprima, il poster ufficiale in italiano:





La trama ufficiale del film

Nora è una giovane donna che agli inizi degli anni 70, nella democratica Svizzera, mentre nel mondo occidentale tutti contestano tutto, è costretta a ingaggiare una battaglia, in cui il privato diventa pubblico, per il riconoscimento del diritto di voto alle donne. All'epoca solo agli uomini era concesso il diritto di riunirsi e votare su argomenti d'interesse generale. Nora e le sue amiche si ribellano, combattono contro i pregiudizi dell'Ordine Divino, e alla fine ottengono anche il riconoscimento dei diritti politici. In cambio dell'astensione dal voto impongono ai propri uomini la peggiore delle astinenze.