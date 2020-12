Contagion: Soderbergh annuncia un sequel "filosofico"

News Cinema

Steven Soderbergh e lo sceneggiatore Scott Z. Burns stanno lavorando a un sequel molto particolare di Contagion, il disaster-movie più rivisto nel 2020.

Nell'anno della pandemia di Covid-19, nessun film è stato visto come Contagion di Steven Soderbergh, che raccontava di un terribile virus nato in Cina e trasmesso dalle goccioline respiratorie che decimava l'umanità. Forse per questa impennata di popolarità o forse per tutto quello che è accaduto nel 2020, il regista ha deciso di girare il sequel. Attenzione però, non si tratterà di uno di quei seguiti che cominceranno con il "dove eravamo rimasti". No, a sentire il buon Steven si tratterà di un sequel filosofico.

Durante il podcast Happy. Sad. Confused condotto da Josh Horowitz, Soderbergh ha rivelato che insieme a Scott Z. Burns, autore del copione di Contagion, sta lavorando alla sceneggiatura di un film in qualche modo collegato al disaster movie del 2011. "Non è un sequel in senso letterale" - ha spiegato. "Sto lavorando a un progetto ancora in via di sviluppo e Scott Burns mi sta aiutando. Si tratta di un sequel filosofico di Contagion, ma ambientato in un contesto differente. Li potrete considerare collegati, ma si tratta di due cose molto diverse. Con Scott ne abbiamo discusso e abbiamo detto: come possiamo replicare in maniera nuova una storia alla Contagion? E’ un po’ che ci lavoriamo, dovremmo forse accelerare il passo".

Dalle parole di Steven Soderbergh si capisce che Contagion 2 al momento è poco più che un'idea. E’ inutile quindi parlare di date di inizio lavorazione e di uscita, o di chi ci sarà davanti alla macchina da presa. Chissà se il regista ha preso spunto dalla diffusione planetaria del Coronavirus e soprattutto se darà al nuovo film un lieto fine. Appena avremo maggiori informazioni non esiteremo a condividerle con voi.

Leggi anche Il cast di Contagion ci spiega, con cognizione di causa, come fermare la diffusione del Coronavirus

Interpretato da Marion Cotillard, Matt Damon, Kate Winslet, Gwyneth Paltrow e Jude Law, per citare solo parte dello strepitoso cast, Contagion ha incassato in tutto il mondo 136 milioni di dollari. Qualcosa ci dice che il seguito andrà molto molto meglio.