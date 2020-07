Constantine con Keanu Reeves, il regista sogna ancora un sequel

News Cinema

Francis Lawrence, regista di Constantine, spera ancora di realizzarne un sequel con Keanu Reeves.

Ricordate Constantine con Keanu Reeves? Film di culto uscito nel 2005, fu diretto da Francis Lawrence, poi passato su The Hunger Games: valutando le possibilità di un sequel, il sito Slashfilm ha discusso col regista per i 15 anni del lungometraggio, tratto dal fumetto Hellblazer di Jamie Delano & Garth Ennis, e interpretato anche da Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Djimon Hounsou e un'indimenticabile Tilda Swinton nei panni di un inquietante arcangelo Gabriele. Ecco cosa ha risposto Lawrence sulle possibilità di un seguito.

Tutti volevamo fare un sequel di Constantine. Il primo ebbe abbastanza successo, avremmo fatto un seguito responsabile, più focalizzato su un divieto ai minori. Con "responsabile" intendo che faremmo un film meno costoso dell'originale, che pensavamo dovesse essere PG-13. [...] La cosa che mi piaceva davvero del primo era che si trattava di una storia molto personale, penso che sarebbe un errore impantanarsi nelle supercazzole sovrannaturali. [...] Keanu, Akiva [Goldsman, producer del primo, ndr] e io ne abbiamo parlato sul serio. Sfortunatamente, [...] con Constantine che appartiene alla Vertigo, a sua volta parte della DC, la gente ha dei piani per un universo condiviso. Diversi possibili Constantine, roba così. In questo momento, non abbiamo la licenza del personaggio per la tv o il cinema, è una fregatura. Abbiamo indagato. Per me è un po' folle, quando a Keanu piacerebbe fare un altro Constantine, quando a noi piacerebbe fare un altro Constantine, che ci venga risposto: "Abbiamo altri piani". Vedremo che succede...

Ma come andò al boxoffice il primo Constantine? Per un budget di 100 milioni di dollari, ne portò a casa nel mondo 230: non essendo a conoscenza della somma riservata al marketing, si può intuire che il film andò in pari (tenendo presente la regola dell'incasso doppio del costo per rientrare nelle spese). Non sono numeri che ormai smuovono le major per saghe interminabili, ma come sostiene giustamente Lawrence, limando il budget al giro successivo, più consapevoli del pubblico di riferimento, il margine di guadagno potrebbe persino migliorare: John Wick 3 per esempio è costato 75 milioni e ne ha incassati 326. E parliamo dello stesso attore, di nuovo sulla cresta dell'onda.