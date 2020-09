Conosciamo meglio Petra, una detective diversa dalle solite, in arrivo su Sky con 4 storie imperdibili

News Cinema

Appuntamento su Sky e in streaming su NOW TV dal 14 settembre.

Bisogna avere un certo carattere se si vuole intraprendere la carriera del detective. Di fronte alle brutture della natura umana, sono richiesti serietà, un temperamento riflessivo, una spiccata capacità intuitiva e anche una certa freddezza. Petra Delicato è un esempio perfetto per ognuna di queste qualità. Ma è anche un po' cinica e forse fin troppo sarcastica, almeno diversa dai soliti cliché, ed è tutto questo a renderla interessante, magnetica, la protagonista ancora una volta perfetta per una produzione Sky Original, che qui dimostra nuovamente la sua grande capacità di trovare e studiare personaggi carismatici, non omologati, in grado di lasciare nello spettatore un ricordo pieno di significato con lo spaccato di vita che si portano dietro. Interpretata da una trascinante Paola Cortellesi, l'ispettrice della mobile di Genova è la protagonista di Petra, quattro storie Sky Original in onda su Sky e in streaming su NOW TV dal 14 settembre.

Petra, la protagonista della nuova ed esclusiva produzione Sky Original

Petra Delicato è anche una donna, in un mondo di uomini, ma non per questo incline a farsi mettere i piedi in testa, almeno quando la situazione non è una minaccia per la sua stessa vita. Una vita, anche privata, nella quale Petra ne ha viste di tutti i colori e ora ciascuna di quelle esperienze fa parte di un bagaglio emotivo e comportamentale che irrefrenabile viene fuori durante le indagini. Gli sceneggiatori Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia, ai quali si aggiunge Enrico Audenino per uno dei copioni, ne hanno delineato i contorni lasciandosi ispirare dall'omonimo, celebre personaggio creato dalla scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett (era il 1996 quando la sua Petra Delicato si raccontò per la prima volta nelle pagine di Riti di morte), coadiuvati chiaramente dalla visione unica della regista Maria Sole Tognazzi, che con Cortellesi aveva già collaborato nel film rivelazione Passato prossimo e che qui si cimenta per la prima volta in una produzione televisiva.

Due matrimoni falliti alle spalle, libera da legami sentimentali, fuori dagli schemi e alla continua ricerca del suo posto nel mondo, Petra viene catapultata dall'archivio in prima linea, a risolvere casi di omicidio e violenza insieme al viceispettore Antonio Monte (interpretato da Andrea Pennacchi), un poliziotto vecchio stampo, prossimo al pensionamento, ricco di saggezza umana e di grandi intuizioni. Grazie a questo nuovo incarico, la donna si ritrova ad affrontare nuove sfide, riuscendo a rimettersi in gioco non solo professionalmente. Lungo la strada, di Genova e dintorni, la sua franchezza, i suoi modi diretti e spesso risoluti, la sua ironia pungente e sagace caratterizzano anche il rapporto con il collega Monte, con il quale, nonostante le numerose differenze caratteriali, costruisce una solida affinità professionale oltre che una sincera amicizia.

Petra - Trailer: Petra: Il Primo Trailer Ufficiale della Serie Sky Original - HD

Prodotta da Cattleya in associazione con Bartlebyfilm e realizzata con il supporto della Genova-Liguria Film Commission, Petra andrà in onda su Sky e in streaming su NOW TV ogni lunedì alle ore 21:15 per quattro settimane a partire dal 14 settembre. Nei panni di una detective italiana non convenzionale, Paola Cortellesi sveste i panni amatissimi dal pubblico del classico ruolo comico per indossare quelli di un personaggio diverso - introspettivo, assennato, autoritario, intrigante.

Foto: Luisa Carcaval