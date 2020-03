Connected: il trailer originale del nuovo film d'animazione prodotto da Phil Lord e Chris Miller

News Cinema

Le menti dietro The Lego Movie e Spider-Man - Un nuovo universo questa volta presentano una commedia familiare che si tramuta in un'avventura fantascientifica.

Phil Lord e Christopher Miller, gli autori di film come Piovono polpette, The Lego Movie e Spider-Man - Un nuovo universo presentano, in veste di produttori, un nuovo film d'animazione targato Sony, nel quale commedia familiare e avventura fantascientifica si uniscono con fantasia e originalità.

S'intitola Connected ( e fino a poco tempo fa era noto col titolo The Mitchells Vs. The Machines) e ne è stato da poco reso disponibile il primo trailer originale.

La storia è quella dei Mitchell, una normalissima famiglia americana dei nostri giorni, padre, madre e due figli ossessionati (come tutti i giovani di oggi) dalle nuove tecnolgie. Cosa che torna utile: perché, accompagnando la figlia maggiore al college, i Mitchell, compreso il cane di famiglia, si troveranno di fronte a una rivolta dei dispositivi digitali e dovranno cercare di salvare il mondo.



Connected: Trailer Ufficiale del Film - HD

Connected, che negli Stati Uniti debutterà il prossimo 18 settembre, è diretto da Mike Rianda e Jeff Rowe, che hanno scritto assieme anche la sceneggiatura. Tra le voci originali, ci sono quelle di Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph e Olivia Colman.

Al momento non è nota la data d'uscita del film sul mercato italiano.