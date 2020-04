Con Taika Waititi su Instagram stanotte per commentare Thor Ragnarok!

Presi da Twin Peaks ieri, ci eravamo persi questo Tweet di Taika Waititi, che fortunatamente abbiamo recuperato oggi. Ora che sappiamo che passerà un po' di tempo per vedere il suo Thor: Love and Thunder al cinema, potremo comunque raggiungere lo spiritoso regista e attore neozelandese per un live su Instagram dedicato a Thor: Ragnarok.

L'appuntamento è all'una di notte (da noi), su Instagram Live.

Questo il testo:

"Farò un commento dal vivo con almeno un ospite speciale (che non è nel film). Inoltre ho passato tre minuti a disegnare questo volantino e quello che vedete non è vino, sono gocce di sangue".

E come potremmo mancare?

Thor Ragnarok: Il trailer italiano ufficiale - HD

Tomorrow (Thursday April 9). 4pm PST on INSTAGRAM LIVE.

I'll be doing a live commentary with at least one special guest (they aren't in the movie).

Also I spent 3 minutes drawing this flyer and that is not wine, they're teardrops of BLOOD. #ThorRagnarok #LiveScreeningParty pic.twitter.com/IA2FFibb0N