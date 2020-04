Con MediCinema vedere bene fa stare bene: le nuove iniziative dell'associazione no profit

News Cinema

Con le sale cinematografiche all'interno degli ospedali chiuse, la Onlus, con il coinvolgimento di comingsoon.it, lancia una serie di iniziative "virtuali".

E’ dal 2018 che comingsoon.it sostiene MediCinema come media partner, promuovendo attivamente le varie iniziative dell’associazione nata nel 2013 con l’intento di assistere psicologicamente i pazienti degenti attraverso la valorizzazione della cineterapia. Negli anni, MediCinema ha permesso ai malati e alle loro famiglie, all’interno delle strutture ospedaliere e in sale opportunamente attrezzate, la visione di una serie di film che sono stati spesso accompagnati da registi e attori. A causa dell'emergenza Coronavirus, purtroppo, le sale sono state chiuse. Così, non potendo dare il proprio sostegno ai pazienti, MediCinema sta cercando di trovare nuove modalità per entrare “virtualmente” in ospedale ed essere vicina anche a tutte quelle persone e realtà che in questi anni ha seguito con affetto. Lo fa attraverso il sito ufficiale www.medicinema-italia.org, divulgando una serie di iniziative.

In particolare, con la convinzione che, ora più che mai, il cinema sia una terapia, l'associazione no profit ha lanciato un programma coinvolgendo comingsoon.it e chiedendo innanzitutto a volti noti e ai partner: "Qual è il film che ti fa stare bene…e perché?".

I contributi video, con le risposte, verranno pubblicati sul sito di MediCinema e sugli account social Facebook, Twitter e Instagram con l'ashtag #iorestoacasa #feelbetterwithfilm #ilfilmchemifastarebene.

