Con la App PowerTicket prezzo speciale per Agente Speciale 117 - Al Servizio della Repubblica e tanti altri film

Con PowerTicket, la nuova App che offre benefici e contenuti legati al mondo del cinema e che è disponibile negli store iOs e Android, da oggi gli utenti possono scegliere un film o regalarlo ad un amico a soli 1,17 Euro su IWonderfull.

Una nuova spettacolare iniziativa della App PowerTicket di cui ComingSoon è partner!



Tutti gli utenti che possiedono la App (scaricabile gratuitamente sui principali store) possono scegliere un film o regalarlo ad un amico a soli 1,17 Euro su IWonderfull.



Il prezzo non è casuale, ma è stato studiato per celebrare l’uscita al cinema del film Agente Speciale 117 - Al Servizio della Repubblica Missione Rio, distribuito da I Wonder Pictures, che è titolare della piattaforma.



Per ottenere il vantaggio è sufficiente avere la App e si riceve una notifica push con le istruzioni per accedere alla piattaforma IWonderfull che, con l’occasione, potrete conoscere meglio.