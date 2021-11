Con la App PowerTicket ed Elle solo per voi 2 ingressi al prezzo di 1 per andare a vedere al cinema Frida Kahlo!

News Cinema

Con PowerTicket, la App che offre benefici e contenuti legati al mondo del cinema e che è disponibile negli store iOs e Android, da oggi gli utenti possono ottenere un vantaggio imperdibile all'insegna dell’arte e per chi ha la passione dei film biografici!

Grazie alla collaborazione fra PowerTicket ed Elle, gli spettatori dotati della App avranno la possibilità di ottenere 2 ingressi al prezzo di 1 validi per la visione del film Frida Kahlo, in programmazione dal 22 al 24 novembre, in tutti i cinema aderenti all’iniziativa.



Frida Kahlo è il primo film evento della collana ART ICONS (una serie di titoli dedicati icone indiscusse dell’arte mondiale), ed è il film definitivo sulla vita e la produzione artistica della celebre artista messicana, realizzato interamente nella famosa Casa Azul (Casa Blu) a Coyoacán, sobborgo di Città del Messico.



Frida Kahlo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

