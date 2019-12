Con Frozen 2 la Disney supera il record degli incassi annuali negli States

News Cinema

Dopo l'uscita del sequel, solo in patria la major raggiunge i 3.200.000.000 di dollari nel 2019, battendo il suo stesso record precedente.

Mentre Frozen 2 - Il segreto di Arendelle raggiunge i 9.147.000 euro nel nostro Paese, grazie al sequel negli Stati Uniti la Disney ha già battuto un nuovo record... aziendale. Con quasi 300 milioni di dollari portati a casa in patria da Frozen 2, la Disney tocca i 3.200.000.000 dollari di introiti americani totalizzati dai suoi lungometraggi nel corso dell'anno solare: è una quota pari al 31% del mercato interno. E' un record che batte il record precedente di 3.090.000.000 del 2018, detenuto peraltro sempre dalla Casa del Topo.