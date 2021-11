Con Chi viaggi: primo ciak per il film degli YouNuts! con Fabio Rovazzi e Lillo

News Cinema

Sono cominciate le riprese della commedia on the road Con chi viaggi, diretta dagli YouNuts! e con protagonisti Fabio Rovazzi, Lillo Petrolo, Alessandra Mastronardi e Michela De Rossi.

Sono cominciate oggi le riprese di Con chi viaggi, il nuovo film degli Younuts!

Per chi non lo sapesse, gli YouNuts! Sono due videomaker di successo, al secolo Niccolò Celaia e Antonio Usbergo, a cui dobbiamo, oltre a celeberrimi video musicali, la regia del film (in stile Sapore di mare) Sotto il sole di Riccione, della commedia d'azione Altrimenti ci arrabbiamo nonché del documentario sui Maneskin This is Maneskin.

Il cast di Con chi viaggi

Con chi viaggi vanta un cast stre-pi-to-so. Innanzitutto segna il ritorno davanti alla macchina da presa di Fabio Rovazzi a tre anni di distanza da Il vegetale (di cui era anche il regista). Insieme a lui troviamo il mitico Lillo Petrolo, indimenticabile in LOL - Chi ride è fuori, e poi Michela De Rossi e Alessandra Mastronardi, già diretta dagli YouNuts! in Altrimenti ci arrabbiamo. Il film verrà girato tra Roma e l'Umbria ed è prodotto dalla Lucky Red, che si occuperà anche della distribuzione.

La trama di Con chi viaggi

La sceneggiatura di Con chi viaggi è di Matteo Menduni, Lillo Petrolo e Tommaso Renzoni. Ecco la sinossi del film:

Quattro sconosciuti si incontrano grazie ad una app per condividere un viaggio in auto. Tutto sembra scorrere normalmente ma, come spesso accade, la realtà non è quella che sembra. Paolo (Lillo) è un irrequieto uomo dall'aspetto simpatico che sembra nascondere qualcosa. Michele (Fabio Rovazzi) e Anna (Alessandra Mastronardi) nascondono di aver avuto un passato insieme. Elisa (Michela De Rossi) non sa di avere con Paolo un rapporto decisamente speciale. Tra una chiacchierata e l'altra, risate e colpi di scena, una commedia on the road con sfumature noir che permette di esplorare relazioni umane inattese. Un viaggio che si trasforma in un'avventura destinata a cambiare le vite di tutti i personaggi.