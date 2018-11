Compagni di scuola: Carlo Verdone festeggia al cinema i 30 anni del film

Era il 21 dicembre 1988 quando usciva nei cinema italiani Compagni di scuola. È senza dubbio uno dei film più amati dal pubblico di Carlo Verdone, soprattutto perché chiunque si può riconoscere in uno dei personaggi e più in generale in quel momento in cui si iniziano a tirare le somme della propria vita. Gli ex compagni sono tutti relativamente giovani, in mezzo alla loro trentina d'anni, e inevitabilmente si scrutano a vicenda con cattiveria e cinismo per capire cosa siano diventati a 15 anni dalla fine del liceo. Ma il punto è un altro. È aver già accumulato una buona dose di anni alle spalle per fare un primo bilancio di se stessi, delle proprie aspirazioni, dei traguardi raggiunti, delle ambizioni rimaste e la reunion con i vecchi amici non fa che accelerare vertiginosamente il processo.

A festeggiare il 30° anniversario di Compagni di scuola ci pensa la seguitissima pagina Facebook del Socio Aci che ha organizzato una proiezione del film al cinema My Cityplex Europa invitando nientemeno che il suo autore. Carlo Verdone incontrerà il pubblico prima del film il 1° dicembre alle 16, riesumerà i ricordi legati a quell'esperienza che a livello artistico lo portò in versanti più malinconici dando anche nuove forme di lettura alle risate. E chissà cosa potrà raccontare del nutrito cast del film che partecipò alle riprese: Nancy Brilli, Christian De Sica, Massimo Ghini, Eleonora Giorgi, Natasha Hovey, Isa Gallinelli, Luisa Maneri, Luigi Petrucci, Piero Natoli, Angelo Bernabucci, Alessandro Benvenuti, Giusi Cataldo, Athina Cenci, Giovanni Vettorazzo, Maurizio Ferrini e Fabio Traversa.