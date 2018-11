Compagni di scuola: all'asta il quadro di Sironi che appare nel film

Alcuni di voi - di sicuro tutti i fan di Carlo Verdone e di uno dei suoi film più amati, Compagni di scuola - sanno già dell'appuntamento di domani, 1 dicembre alle ore 16 presso il cinema My Cityplex Europa a Roma: per festeggiare i 30 anni di un film diventato di culto, Verdone assisterà insieme al pubblico a una proiezione speciale del film, in una nuova edizione rimasterizzata.



E' di oggi invece la notizia che l'evento, organizzato dalla popolare pagina facebook Il Socio Aci, sarà arricchito da un'iniziativa benefica che non lascerà indifferenti i fan. Carlo Verdone firmerà infatti la stampa del quadro del Sironi che in una scena del film il personaggio di De Sica, alla ricerca disperata di soldi, tenta invano di vendere a Finocchiaro, il maccellaio arricchito interpretato dal compianto Angelo Bernabucci.

Dopo la firma, la stampa sarà messa all'asta e il ricavato verrà dato in beneficenza.