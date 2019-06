Comingsoon.it si rinnova: restyling grafico e nuovi formati ad elevato impatto

News Cinema

Abbiamo cercato di migliorare la quantità e la qualità dei servizi offerti, al fine di innalzare il valore dell'esperienza utente.

Il sito leader nell'informazione cinematografica, dopo anni di forte crescita del traffico, si rinnova, con una profonda riprogettazione della sua interfaccia grafica. User Experience e User Interface sono state ripensate guardando a 4 pilastri principali: Funzionalità, Contenuti, Design, Advertising.

Dal punto di vista delle funzionalità, si è cercato di migliorare la quantità e la qualità dei servizi offerti, al fine di innalzare il valore dell'esperienza utente e rendere Comingsoon.it la meta ideale per il pubblico entertainment.

A livello di contenuto, l'interfaccia propone qualità e coinvolgimento sul core content Coming Soon (cinema, serie tv e programmi tv), offrendo inoltre aggregazioni tematiche non convenzionali (sulla base di hashtag) per lo sviluppo di timeline narrative su contenuti core o di contorno. Il nuovo template permetterà all'utente di trovare o scoprire nuovi contenuti, come film, serie, programmi e decidere dove vederli, grazie al trovacinema, alla programmazione TV e ai cataloghi delle piattaforme streaming, integrati sul portale.

Per quanto riguarda il design, l'idea è stata quella di riprogettare un'esperienza utente semplificata, diminuendo sensibilmente il numero dei template e ripensando la navigazione in ottica mobile oriented. Il look and feel della UI è stato ripensato, con l'obiettivo di ottenere una piattaforma più attraente e contemporanea, rendendo il design un asset fondante del posizionamento del brand.

Infine si è cercato di valorizzare le logiche del native advertising, trasformandolo in un vero e proprio dispositivo progettuale in grado di offrire soluzioni innovative, coinvolgenti e altamente interattive.