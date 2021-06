Comingsoon.it in partnership con MovieMedia per la pubblicità tra cinema e digitale

News Cinema

Il circuito Movie Media e Comingsoon.it siglano una collaborazione per la pubblicità partnership al cinema e sui dispositivi digitali.

MovieMedia, primaria concessionaria di pubblicità al cinema in Italia, e il sito specializzato Comingsoon.it hanno stretto una partnership che consentirà ai brand di coniugare grande schermo e digitale in un unico flusso di comunicazione, per raggiungere con miglior precisione e maggiore pressione il target dei cosiddetti “moviegoers”.

Nasce una collaborazione destinata a far ripartire e inaugurare nuovi interessi e investimenti nel settore pubblicitario legato all'esperienza cinematografica. MovieMedia e Comingsoon.it, rispettivamente prima concessionaria di pubblicità nelle sale italiane con un circuito di 916 schermi e il sito leader nell'informazione e promozione del mondo dell'entertainment, hanno stretto un accordo per la creazione di nuove attività che possano catturare l'attenzione degli spettatori in un flusso di contenuti speciali dall'online alla sala, garantendo una comunicazione crossmediale. Per i moviegoers, come vengono chiamati oltreoceano, una serie opzioni ruoteranno intorno alla scelta del film e della sala, prima e dopo la visione del film con attività diverse tra cui un concorso con i palio biglietti del cinema.

Come raccontato dal sito Engage.it, specializzato in marketing e media business, Marco D’Ottavio, Marketing Director di Anicaflash, società editrice di Comingsoon.it, dichiara che “siamo molto entusiasti di questa collaborazione con MovieMedia che ci consente di aggiungere un anello prezioso nella nostra catena di comunicazione che raggiunge ora i moviegoers in tutte le fasi del Customer Journey”.

“Questa partnership non poteva inaugurarsi in un momento migliore" spiega Fabio Poli, Amministratore Delegato MovieMedia, il quale aggiunge che "analizzando i film di questo ultimo weekend abbiamo a portata di mano il primo record di incassi delle settimane di ripartenza; ma soprattutto assistiamo alla conferma del ritorno in massa dello 'special target' del cinema, i giovani e le famiglie, che hanno potuto assistere nuovamente alla visione sul grande schermo del film e dei trailer delle prossime uscite da vedere in sala, un altro tassello per la normalità ormai data in acquisizione e attesa totalmente per il back to school”.