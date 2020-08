Coming Soon e Fun Food Italia portano nelle case i "veri" pop corn del cinema!

News Cinema

Con Comingsoon.it e Fun Food Italia la magia del cinema non ti abbandona mai!

Durante i mesi di chiusura forzata dei cinema abbiamo tutti apprezzato, una volta di più, la magia e l'unicità dell'esperienza legata alla visione di un film in una sala cinematografica.

Un rito, questo, fatto di tante piccole abitudini che contribuiscono a renderlo un momento esclusivo.

Tra queste spicca l'intramontabile attrazione dei popcorn verso gli spettatori di ogni età: dal profumo che inebria l'ingresso in sala fino alla particolarità di un gusto speciale. Un legame, quello tra cinema e popcorn, talmente forte e duraturo da contraddistinguere quello che potremmo definire un vero e proprio genere cinematografico, i cosiddetti popcorn movies.



Due realtà leader come Comingsoon.it e Fun Food Italia si alleano ora per rendere il distacco dalla sala meno forte e ricreare in casa un po' della sua magia.

Da oggi, infatti, gli utenti di comingsoon.it avranno la possibilità, in fase di scelta di un film da vedere in streaming nella sezione dedicata, di acquistare a condizioni particolari i veri popcorn del cinema sul nuovo sito funfooditalia.shop.

A cominciare dai Popcorn Gold Premium, un prodotto artigianale senza glutine disponibile, in diversi gusti, in pratici barattoli monodose dal design accattivante e realizzati in metallo "salva aroma".

Ai clienti di Fun Food Italia, in fase di acquisto di un prodotto dall'e-commerce, sarà invece proposto di abbinarci un film da vedere a casa scegliendolo dalla sezione "streaming" di comingsoon.it.

La collaborazione avrà poi modo di coinvolgere anche Simulwatch, l'app di Coming Soon dedicata al mondo streaming, che consente di interrogare i cataloghi di tutte le piattaforme.



