Comedians: il trailer ufficiale del nuovo film di Gabriele Salvatores

La data fissata per il debutto nei cinema italiani del nuovo film di Gabriele Salvatores - che si intitola Comedians e di cui vi mostriamo di seguito il primo trailer ufficiale - è fissata da 01 Distribution per il 10 giugno.

Per Salvatores Comedians è un vero e proprio ritorno alle origini, visto che si tratta di un fedelissimo adattamento cinematografico della celebre pièce teatrale di Trevor Griffiths, premiatissima alla fine degli anni Settanta, che il regista portò in scena al Teatro dell'Elfo a Milano nella stagione 1985-1986, con un gruppo di attori che comprendeva Paolo Rossi, Claudio Bisio, Antonio Catania, Silvio Orlando, Renato Sarti, Bebo Storti, Gigio Alberti, Gianni Palladino, Luca Toracca, Roberto Vezzosi.

Nel film al posto di quegli interpreti troviamo Ale & Franz, Natalino Balasso, Demetra Bellina, Marco Bonadei, Elena Callegari, Aram Kian, Walter Leonardi, Giulio Pranno, Vincezo Zampa e Christian De Sica.

Questa è la trama ufficiale del film:



Sei aspiranti comici stanchi della mediocrità delle loro vite, al termine di un corso serale di stand-up si preparano ad affrontare la prima esibizione in un club. Tra il pubblico c'è anche un esaminatore, che sceglierà uno di loro per un programma televisivo. Per tutti è la grande occasione per cambiare vita, per alcuni forse è l'ultima. Le esibizioni iniziano e ogni comico sale sul palco con un grande dilemma: rispettare gli insegnamenti del proprio maestro, devoto a una comicità intelligente e senza compromessi o stravolgere il proprio numero per assecondare il gusto molto meno raffinato dell’esaminatore? O forse cercare una terza strada, di assoluta originalità? Attraverso le storie di sei comici, Comedians è una riflessione sul senso stesso della comicità nel nostro tempo, affrontando temi di assoluta attualità.

Comedians è una produzione Indiana Production con Rai Cinema, in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission, con il sostegno di Direzione Generale Cinema e Audiovisivi Mic.

Ha detto Gabriele Salvatores, intervenuto con un videomessaggio alle Giornate Professionali di Cinema “Reload”:

Stavo preparando le valigie perché dovevo partire... quando ho ricevuto una bellissima proposta da Paolo del Brocco, Luigi Lonigro e Indiana Production, una di quelle proposte che come si dice in un film famoso: ‘non si possono assolutamente rifiutare’. Come tutti voi ho la voglia e la speranza di ritornare il prima possibile in sala a vedere i film sul grande schermo. Per me le sale sono l’anima del cinema ed ecco perché sono molto felice di mettere a disposizione delle sale, del pubblico e del progetto di ripartenza, giustamente tanto sostenuto dal Ministro Franceschini, il mio ultimo film, girato in piena pandemia. Il film si chiama Comedians, comici. Ci recitano Christian De Sica, Ale e Franz, Natalino Balasso e altri attori bravissimi che presto diventeranno famosi, anche se ora non li conoscete. Vi comunico con gioia quindi, che il mio film sarà in sala da giovedì 10 giugno e spero vi terrà compagnia per tutta l’estate. Sono molto, molto felice. Buon cinema a tutti, e buona visione.