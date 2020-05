Come voleva la prassi:una nuova avventura per il Commissario Montalbano, Stasera su Rai 1

News Cinema

Ancora una donna ritrovata uccisa a Vigata, in Come voleva la prassi, ritrovata nuda e probabilmente una vittima di un giro di prostituzione gestito dalla criminalità locale.

Il Commissario Montalbano si occupa sempre di criminalità, non è certo qualcosa di nuovo, ma quando sono vittime delle donne, su cui si è infierito con particolare violenza, visto che il cadavere è stato trovato nudo, allora il poliziotto, e noi telespettatori con lui, non possiamo che reagire con particolare sofferenza. Turbato lo è spesso Montalbano, bisogna dirlo, ma del resto una parte importante del suo fascino è proprio legato al fatto che è un uomo come tutti, con i suoi lati oscuri e le sue depressioni, oltre ai momenti di gioia.

Il Commissario Montalbano - Come voleva la prassi: il mercato della prostituzione

Un episodio particolare per Montalbano alias Luca Zingaretti, Come voleva la prassi, in cui è molto presente la fidanzata Livia, interpretata ovviamente da Sonia Bergamasco, tratto da più racconti presenti in diverse raccolte scritte da Andrea Camilleri. Un giudice in pensione, un festino con molti partecipanti insospettabili, sono al solito molti gli indizi e i sospetti, oltre alla conferma che anche un paesino pacifico come Vigata possa nascondere segreti e perversioni.

Il cadavere di una bella ragazza viene ritrovato nudo all’interno di un palazzo del paese, con indosso solo un accappatoio insanguinato. Come e perché la ragazza si è trascinata, in fin di vita, fino a lì? Montalbano sospetta che la vittima sia una prostituta proveniente dall’est Europa. Spera a quel punto che i Cuffaro, che gestiscono il mercato della prostituzione a Vigata, collaborino alla caccia ai responsabili di un crimine così terribile. Non andrà propriamente così, visto che il commissario diventa vittima lui stesso di un attentato. Le indagini portano Montalbano a scovare tra i condomini un complice, anche se non l’assassino, che ha assistito e ripreso con una telecamera il festino in cui ha trovato la morte la ragazza. Una serata a cui hanno partecipato, riconoscibili seppur mascherati, in molti notabili della zona. Durante l’indagine, Montalbano conosce un giudice in pensione, Leonardo Attard, che sta revisionando tutti i processi che ha celebrato, per essere sicuro di non essere mai stato condizionato nel giudizio dai problemi personali. Un incontro inquietante, che lo lascerà con molti interrogativi.