Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto: al via le riprese del sequel della commedia

Il sequel di Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto, ha battuto già il primo ciak con la conferma dei protagonisti, Paola Cortellesi e Antonio Albanese, e del regista Riccardo Milani. Il cast, che vede il ritorno anche di Sonia Bergamasco e Claudio Amendola, si arricchisce con la presenza di Luca Argentero e Sarah Felberbaum.

Monica e Giovanni sono tornati. Al via le riprese a Roma di Come un gatto in tangenziale secondo capitolo, Ritorno a Coccia di Morto. Sono passati tre anni dalla fine della storia d’amore fra Paola Cortellesi e Antonio Albanese che, come si erano predetti sulla panchina di Piazza Cavour alla fine del film, è durata poco, anzi pochissimo, proprio come un gatto in tangenziale. Alla regia sempre Riccardo Milani, che aveva diretto anche il primo film, campione d’incassi del 2018, vincitore del Biglietto d’oro.

Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto è prodotto da Mario Gianani con Lorenzo Gangarossa per Wildside, parte del gruppo Fremantle, e Vision Distribution, in collaborazione con SKY CINEMA. Nel cast, oltre alla Cortellesi e Albanese, tornano Sonia Bergamasco e Claudio Amendola. Due le novità principali: Luca Argentero e Sarah Felberbaum.

La sceneggiatura è firmata da Furio Andreotti, Giulia Calenda, Paola Cortellesi e Riccardo Milani. La fotografia è di Saverio Guarna, la scenografia di Maurizia Narducci, i costumi di Alberto Moretti, il montaggio di Patrizia Ceresani e Francesco Renda. Le riprese del film si svolgeranno per 8 settimane a Roma.

Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto uscirà nelle sale distribuito da Vision Distribution il 16 Dicembre 2020.