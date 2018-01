Come un gatto in tangenziale: ottimo l'esordio al cinema della commedia con Albanese e Cortellesi

Come un gatto in tangenziale, la nuova commedia di Riccardo Milani con protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese, è stato il film italiano più visto nel weekend di Capodanno.

Arrivata al cinema il 28 dicembre scorso, la divertente "commedia sociale" ha ottenuto la migliore media per copia (4.581 euro, secondo i dati Cinetel) e ha conquistato il primo posto assoluto al box office italiano l'ultimo giorno dell'anno con 558.923 euro.

L'incasso totale del film ha raggiunto quota 3.070.240 euro per 435 mila spettatori e una media copia di 2596 euro. Un grande risultato per la nuova commedia di Milani, che ottiene così il migliore incasso nel primo weekend di uscita per un film italiano da agosto 2017.



L'amministratore delegato di Vision Distribution, Nicola Maccanico ha dichiarato:

Il grande successo al Box Office del nostro "Gatto" conferma la vitalità del cinema italiano quando riesce a intercettare temi contemporanei e a declinarli in forma originale. Il pubblico premia una commedia che sa far ridere senza mai essere superficiale nel raccontare le complesse interazioni tra mondi diversi in un epoca digitale che facilita l'incontro tra opposti. Contemporaneamente Vision celebra un importante risultato per il quale vorrei ringraziare Mario Gianani, Lorenzo Mieli e Riccardo Milani. Hanno creduto in noi e nella nostra capacità di costruire un percorso vincente in sala.

La trama ufficiale dei Come un gatto in tangenziale

Giovanni, intellettuale impegnato e profeta dell’integrazione sociale vive nel centro di Roma. Monica, ex cassiera, con l’integrazione ha a che fare tutti i giorni nella periferia dove vive. Non si sarebbero mai incontrati se i loro figli non avessero deciso di fidanzarsi. Sono le persone più diverse sulla faccia della terra, ma hanno un obiettivo in comune: la storia tra i loro figli deve finire. I due cominciano a frequentarsi e a entrare l’uno nel mondo dell’altro. Giovanni, abituato ai film nei cinema d’essai, si ritroverà a seguire sua figlia in una caotica multisala di periferia; Monica, abituata a passare le sue vacanze a Coccia di Morto, finirà nella scicchissima Capalbio. Ma all'improvviso qualcosa tra loro cambia..