Come un gatto in tangenziale 2 vince al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Esce e va subito in vetta al botteghino italiano del weekend il sequel Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto, lo seguono Me contro Te 2 e Fast & Furious 9.

Era prevedibile che al suo effettivo debutto, dopo la breve anteprima di Ferragosto, Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto conquistasse la vetta del boxoffice italiano del weekend, con 760.000 euro che diventano 1.035.000, calcolando anche gli incassi della suddetta anteprima. Le peripezie di Paola Cortellesi e Antonio Albanese, rappresentanti di due Italie non esattamente compatibili, continuano quindi a divertire. C'è da dire tuttavia che, per numero di presenze complessive, questo fine settimana è stato più debole del precedente (397.000 spettatori contro 430.000).

Lo si nota anche dai numeri del podio: nessuno dei tre film in cima alla classifica ha superato il milione di euro nel weekend, mentre la settimana scorsa c'era stato un testa a testa sui 2 milioni tra Me contro Te - Il mistero della scuola incantata e Fast & Furious 9. Ritroviamo adesso questi due film, scesi in seconda e terza posizione, rispettivamente con 724.000 e 578.000 euro. In totale sono a quota 3.671.000 e 3.717.000: il sorpasso degli amati youtuber Luì e Sofì sulla gang di Dominic Toretto alias Vin Diesel è quasi imminente... e non è una sorpresa, se teniamo conto della popolarità di Sofia Scalia e Luigi Calagna presso i bambini. Fast & Furious 9 comunque rimane per ora imbattuto come più alto incasso mondiale hollywoodiano nell'era della pandemia: 704 milioni di dollari.