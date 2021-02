Come True: il trailer del thriller di fantascienza sul misterioso fenomeno della paralisi del sonno

News Cinema

Opera seconda del canadese Anthony Scott Burns, debutterà nelle sale americane e in contemporanea in digitale il prossimo 12 marzo. Queste le prime immagini del film.

La paralisi del sonno, detta anche paralisi ipnagogica, è un disturbo che appartiene alla categoria delle "parasonnie". Detta nel modo più semplice possibile, è come se attività onirica e stato di vegli andassero fuori sync, facendo andare il cervello in tilt per qualche decina di secondi, con il risultato di essere svegli ma paralizzati nel letto, e ancora in prenda a un sogno. Perlopiù, a un incubo.

Coloro che soffrondo di questo disturbo si ritrovano quindi svegli, nel loro letto, incapaci di muoversi e spesso convinti che qualcosa o qualcuno sia lì con loro, minaccioso o in procinto di fare loro del male.

A questo disturbo il regista di documentari Rodney Asher, quello che ha diretto il Room 237 che s'incentrava invece sui tanti presunti significati nascosti disseminati da Stanley Kubrick in Shining, e che di recente ha suscitato molto clamore con A Glitch in the Matrix, aveva dedicato un film intitolato The Nightmare, un doc nel si mettevano in scena le visioni e le sensazioni angoscianti raccontate da persone che ne sono affette. Ora, invece, è il canadese Anthony Scott Burns a cimentarsi in un'opera (di finzione) incentrata sulla paralisi del sonno.

Il film si chiama Come True, è un thriller-horror fantascientifico che è stato presentato a festival di settore come il Fantasia Film Festival, e racconta di una ragazza adolescente che, nel tentativo di trovare aiuto per risolvere i suoi incubi notturni, si sottopone come volontaria a una ricerca universitaria sui disturbi del sonno, e che così facendo finisce con lo scatenare forze oscure che si annidano dentro di lei.

Come True è prodotto da Vincenzo Natali (quello di Cube - Il cubo) e conta su una colonna sonora composta dallo stesso regista (con il suo nome d'arte da musicista, Pilotpriest) e dagli Electric Youth che già avevano musicato Drive di Nicolas Winding Refn. Nel cast ci sono Julia Sarah Stone (“The Killing”), Landon Liboiron e Skylar Radzion. Il film debutterà nelle sale americane e in contemporanea in digitale il prossimo 12 marzo.

