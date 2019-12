Come To Daddy: Elijah Wood e il suo inquietante papà nel trailer dell'horror comedy

News Cinema

L'ex Frodo del Signore degli Anelli dopo Maniac continua la sua carriera nel cinema di paura con un film neozelandese che promette faville.

Come to Daddy è un'espressione affettuosa che può anche trasformarsi in una spaventosa minaccia, a seconda di chi e come la pronuncia. A noi fa venire in mente l'inquietante video del brano omonimo di Aphex Twin, ma in questo caso è il titolo di un film di cui vi mostriamo il trailer, un horror con venature di commedia che proviene dalla Nuova Zelanda, il che fa ben sperare noi appassionati che ricordiamo con nostalgia i primi lavori di Peter Jackson.

Per ironia della sorte, Elijah Wood, che proprio con Jackson in Nuova Zelanda ha passato anni della sua vita nei panni di Frodo del Signore degli Anelli, ci torna per questo film che mostra un altro versante della sua carriera, l'amore per il cinema di paura, già rivelato col remake di Maniac e - in veste di produttore - con A Girl Walks Home Alone At Night, The Boy, Mandy e il recentissimo Daniel Isn't Real.

Nella storia, Elijah è un trentenne hipster californiano, che riceve una lettera dal padre che ha abbandonato lui e la madre quando era ancora piccolo. Parte pieno di speranze e si ritrova nella baracca di legno di un rozzo e scorbutico ubriacone (interpretato dal noto caratterista Stephen McHattie con molto gusto) che non sembra molto colpito da lui. Poi, come è ovvio, le cose precipiteranno e scorrerà il sangue...

A dirigere Come to Daddy è Ant Thimpson al suo debutto. Nel cast ci sono anche Garfield Wilson, Martin Donovan, Michael Smiley e Simon Chin.

E ora, godiamoci il trailer