Come ti ammazzo il bodyguard 2: il primo spassoso trailer del film con Ryan Reynolds, Salma Hayek e Samuel L. Jackson

Uscita nel 2017, la divertente action comedy Come ti ammazzo il bodyguard ha un sequel di cui abbiamo l'occasione di vedere il primo trailer.

Quanto avete riso da 1 a 10 guardando Come ti ammazzo il bodyguard? Se avete risposto con un numero maggiore di 7, sappiate che è lo stesso per la maggior parte degli spettatori che nel 2017 ne hanno decretato il successo. E dunque, alla squadra che non si cambia per l'inevitabile sequel, si aggiungono altri preziosi componenti.

In Come ti ammazzo il bodyguard 2, il cui titolo originale è Hitman's Wife's Bodyguard, tornano alla sceneggiatura e alla regia, rispettivamente, Tom O'Connor e della regia di Patrick Hughes, così come rimangono protagonisti della storia Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson. Gli attori però sono questa volta affiancati da illustri colleghi in una nuova storia la cui forza è mescolare ironia e azione. Al cast del film si uniscono Morgan Freeman, Frank Grillo e Antonio Banderas e, soprattutto, Salma Hayek che dovrebbe essere colei che riceve protezione, anche se dalle prime immagine è lei a salvare la pelle al bodyguard Reynolds ancora psicologicamente scosso dagli eventi del primo capitolo.