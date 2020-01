Come si fa a essere adorati da tutti? Tom Hanks risponde e cita Keanu Reeves

News Cinema

Fresco di Cecil B. DeMille Award ricevuto alla cerimonia dei Golden Globe 2020, l'attore risponde nel backstage ad alcune domande.

Tra i momenti migliori della cerimonia di premiazione dei Golden Globe Awards c'è stato lui, l'attore americano più adorato dagli americani. E parecchio anche all'estero, certo.

Il discorso di Tom Hanks, che ha ricevuto il premio Cecil B. DeMille alla carriera, è stata un'ennesima dimostrazione del valore umano di quest'uomo che si commuove dicendo di sentirti "benedetto" per avere la sua famiglia seduta davanti al palco a guardarlo, che ringrazia ed elogia i colleghi di set degli anni passati chiamandoli solo con il nome proprio, che parla generalmente del mondo di persone intorno a sé piuttosto che di sé.

A fine cerimonia, come sempre accade, tutti i premiati incontrano un gruppetto di giornalisti. Anche Tom Hanks si è fermato per rispondere ad alcune domande, una delle quali era formulata da un reporter che chiedeva all'attore come faccia ad essere sempre ben considerato, senza alcuno scandalo legato al suo nome, sempre adorato da tutti e per così tanto tempo.

"Non lo so, non lo so, non è una voce che ho nella mia agenda, non è una strategia" spiega Tom Hanks, ma "Keanu Reeves ha una bellissima risposta a questo tipo di domande, come si fa a essere sempre ben considerati, ben accetti... lui dice che è sempre preferibile all'alternativa, il che è vero. Io preferisco essere apprezzato che detestato, sono fatto così".

Qui sotto la versione integrale del discorso di accettazione del Cecil B. Demille Award di Tom Hanks, sul palco del Beverly Hilton di Los Angeles.