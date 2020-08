Come Play: il terrore arriva via tablet e cellulare nel trailer della promettente opera prima horror

News Cinema

Uscirà in Italia per Halloween, distribuito da 01 Distribution, l'horror Come Play - Gioca con me, opera prima di Jacob Chase di cui vi mostriamo il trailer.

Si può essere amici di un mostro? La narrativa fantasy più tradizionale dice di sì, ma il cinema dell'orrore mette da sempre in guardia contro il rischio di avere amicizie soprannaturali. È quello che succede nel bel trailer di Come Play - Vieni a giocare, che ha al centro Oliver, un bambino che si sente diverso da tutti gli altri e che non ha amici. Dal momento che come tutti passa un sacco di tempo su tablet e cellulare, fa la conoscenza con "Larry", che vuole essere suo amico ma che, appunto, si rivela un'orrida creatura che entra nel nostro mondo e dà la caccia a lui, ai genitori e a chiunque cerchi di impedire questa amicizia "esclusiva".

Il film è l'opera prima di Jacob Chase, che l'ha anche scritto, ed è interpretato nel ruolo di Oliver dal piccolo Azhy Robertson (Storia di un matrimonio), Gillian Jacobs e John Gallagher Jr. in quello dei genitori. Dal momento che al mostro Larry non è associato alcun nome di attore, è sicuramente realizzato interamente CGI e non c'è il solito Doug Jones a impersonarlo.

La buona notizia per i fan è che Come Play - Vieni a giocare uscirà anche in Italia, distribuito da 01 Distribution, il 29 ottobre, giusto in tempo per Halloween.