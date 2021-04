Come lei nessuno mai: Shirley Maclaine e i suoi grandi film in streaming

News Cinema

La protagonista de L'appartamento e Voglia di tenerezza compie domani 87 anni. Le rendiamo il doveroso omaggio con cinque dei suoi migliori film in streaming.

Per la versatilità e lo spessore artistico di Shirley MacLaine c’è stata fin dall’inizio profonda ammirazione. Vederla radiosa e irresistibile in Artisti e modelle oppure madre dilaniata in Voglia di tenerezza ha cementato nella mia mente l’idea di un’attrice capace di passare dalla commedia al dramma con naturalezza, portando al tempo stesso profondità nei personaggi interpretati in entrambi i generi. In seconda battuta ho scoperto la bravura della MacLaine nel musical, grazie soprattutto a titoli come Sweet Charity di Bob Fosse e Due vite, una svolta di Herbert Ross. Poi invece è arrivato L’appartamento, e l'ammirazione si è trasformata subito in amore. Nessun’altra interprete avrebbe saputo regalare a Fran Kubelik lo spessore datole dalla MacLaine: un personaggio fragile, complesso, specchio fedele e poetico di una società in cambiamento che stava perdendo i propri valori portanti. Grazie soprattutto al capolavoro di Billy Wilder e a quei duetti con Jack Lemmon Shirley MacLaine è diventata la mia attrice preferita, e molto probabilmente lo rimarrà. Domani compie 87 anni e attraverso i soliti cinque film in streaming vorrei renderle omaggio. Grazie di tutto Mrs. MacLaine, in particolar modo di avermi fatto innamorare di Fran…Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Shirley MacLaine

Artisti e modelle

L’appartamento

Gli avvoltoi hanno fame

Oltre il giardino

Voglia di tenerezza

Artisti e modelle (1955)

Dopo l’esordio al cinema con Alfred Hitchcock e La congiura degli innocenti la MacLaine si cimenta in un ruolo irresistible nella scatenata commedia con Jerry Lewis e Dean Martin. Artisti e modelle le regala il primo personaggio capace di coniugare innocenza, candore e una notevole carica di sensualità. Le scene con Lewis sono straripanti, le gag irresistibili. E nel costume della Donna Vampiro la MacLaine lascia il segno indelebile. Film di genere davvero spassoso. Disponibile su Chili.

L’appartamento (1960)

Come già scritto ampiamente, L’appartamento potrebbe essere un film realizzato nel 2021 e parlare con la stessa efficacia di new York, della società americana, di psicologie deboli e frantumate dallo stress e dal cinismo della vita moderna. Se si pensa che è stato realizzato più di sessant’anni fa si può capire quanto Billy Wilder e il suo capolavoro siano stati avanti coi tempi. Una sceneggiatura perfetta, una regia cristallina e le prove di Shirley MacLaine e Jack Lemmon a suggellare il lungometraggio di una vita. Cinque Oscar tra cui quelli per il miglior film e la regia. Letteralmente scippati i due ai protagonisti solo candidati. Ma a Wilder sarebbe importato poco...Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Gli avvoltoi hanno fame (1970)

Nel western atipico diretto dal grande Don Siegel la MacLaine forma una coppia inedita e clamorosamente affiatata con Clint Eastwood. Gli avvoltoi hanno fame diventa così una specie di “mostro” cinematografico che mescola gli stilemi classici del genere con momenti drammatici, altri maggiormente leggeri e un finale che garantisce un enorme spettacolo. Opera strana, affascinante e ottimamente cadenzata per lasciare che i due protagonisti esprimano al meglio le proprie qualità di interpreti. Successo di pubblico e critica. Disponibile su Chili.

Oltre il giardino (1979)

Un cineasta cinocolasta come Hal Ashby, un attore di impareggiabile vena surreale quale era Peter Sellers, un comprimario di lusso come Melvyn Douglas. Shirley Maclaine diventa la ciliegina sulla torta di un film unico, un dramma rarefatto che si tinge di commedia filosofica e raggiunge momenti di profondità umana ed emotiva sconosciuti a quasi tutto il cinema americano del decennio. Oltre il giardino sancisce la capacità della MacLaine di giocare con i toni della propria arte della recitazione in un lungometraggio davvero enigmatico, affascinante e ricco, ricchissimo di spunti su cui ancora oggi dovremmo riflettere. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Amazon Prime Video.

Voglia di tenerezza (1983)

E infine il melodramma diretto da James L. Brooks che regala alla MacLaine l’unico, strameritato Oscar della sua carriera. Accanto a lei un cast strepitoso composto da una magnifica Debra Winger, da Jack Nicholson, John Lithgow e Jeff Daniels. Voglia di tenerezza è cinema dei sentimenti al suo meglio, uno spaccato familiare comune e ricco di introspezione. La MacLaine gioca con classe assoluta col tempo che passa e produce una prova d’attrice folgorante, esplorando il suo lato più graffiante ma ugualmente umanissimo. Film che non può non far commuovere. Disponibile su Chili, Google Play, Apple itunes, Amazon Prime Video.