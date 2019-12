Come festeggiare il Capodanno assieme a Daniel Day-Lewis

News Cinema

Potete brindare con lui a mezzanotte, grazie a quello straordinario capolavoro che corrisponde al nome di Il filo nascosto. Se lo fate iniziare al momento giusto.

Vi piacerebbe festeggiare il Capodanno con un grandissimo attore, uno dei più grandi dei nostri tempi? Arrivare allo scoccare della mezzanotte assieme a Daniel Day-Lewis? Beh, potete farlo.

Potete farlo, grazie a quello straordinario capolavoro che corrisponde al nome di Il filo nascosto, il film diretto nel 2017 Paul Thomas Anderson nel quale Daniel Day-Lewis interpreta il ruolo del tormentato e geniale stilista Raynolds Woodcock.

E quando diciamo arrivare allo scoccare della mezzanotte dell'ultimo dell'anno assieme a lui, intendiamo proprio nello stesso momento.

Infatti, come ha suggerito un recente tweet della Annapurna Pictures, la società di Megan Ellison che ha prodotto il film di Anderson, se fate partire Il filo nascosto esattamente alle 22:14 e 47 secondi della notte di San Silvestro, la mezzanotte del Nuovo Anno arriverà contemporaneamente nelle vostre case e nel film con Day-Lewis, all'interno di quella scena meravigliosa e struggente nella quale Raynolds cerca ansiosamente la sua Alma nel mezzo della folla che partecipa a una grande festa di Capodanno dove la ragazza voleva andare, ed era andata, e che Raynolds aveva snobbato, per poi pentirsene.

If you start PHANTOM THREAD at exactly 10:14:47 PM on New Year’s Eve, you will ring in the New Year with a very jubilant Reynolds Woodcock! So chic 🎉 pic.twitter.com/RGGulrfDDS— Annapurna Pictures (@AnnapurnaPics) December 28, 2019

Che poi decidiate di seguire il consiglio dell'Annapurna e di far sì che gli orologi vostri e di Daniel Day-Lewis siano sincronizzati, o che vogliate rivedere uno dei film più belli degli anni Duemila (e il più bello visto in Italia nel 2018) con calma, in un altro momento, per farvi comunque del bene, per noi alla fine è lo stesso.

Intanto vi ricordiamo che Il filo nascosto è disponibile su Infinity e su molte altre piattaforme di streaming.