Come diventare grandi nonostante i genitori premiato in Canada

Si capiva da subito che Come diventare grandi nonostante i genitori, il film italiano targato Disney e diretto da Luca Lucini, anche sceneggiatore con Gennaro Nunziante, aveva mire internazionali.

Non solo per la presenza nel cast di Matthew Modine, ma perché questa commedia, che portava al cinema, in un universo espanso, i protagonisti della popolarissima serie tv Alex & Co., aveva tutte le carte in regola per avere un appeal su di un pubblico anche diverso da quello di casa nostra.

E difatti, ecco che Come diventare grandi nonostante i genitori ha trionfato all'Italian Contemporary Film Festival Junior 2017 che si è tenuto a Toronto, in Canada, vincendo il premio del pubblico con i voti ottenuti da una platea di 4.000 giovani studenti canadesi provenienti da una trentina di scuole - elementari, medie e superiori - di tutto l’Ontario.

Il festival per ragazzi, che si è tenuto dall’8 al 13 maggio in Canada presso il prestigioso TIFF Bell Lightbox di Toronto al Cineplex Cinemas di Vaughan, al Cineplex Cinemas di Yorkdale ed al SilverCity di Richmond Hill, precede e fa parte dell’importante Festival del cinema italiano contemporaneo che si sta svolgendo in questi giorni in sei città canadesi.

A questo punto non resta che scoprire se Margherita Buy riuscirà a conquistare il suo ottavo Nastro d'Argento, nella serata di premiazione del prossimo 1° luglio a Taormina, grazie a questo film, che l'ha vista candidata come miglior attrice non protagonista grazie alla sua interpretazione nel ruolo di una preside (apparentemente) perfida e inflessibile.

E per chi l'avesse perso, ricordiamo che Come diventare grandi nonostante i genitori è già disponibile in DVD.