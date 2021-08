Come d'incanto 2: Amy Adams e il regista comunicano la fine delle riprese con una tenera foto

News Cinema

Le riprese di Come d'incanto 2, esclusiva Disney+ per il 2022, sono terminate: lo hanno annunciato il regista Adam Shankman e Amy Adams con una tenera immagine postata su Instagram.

Sono terminate le riprese di Come d'incanto 2, titolo originale Disenchanted, sequel dell'amato Come d'incanto del 2007, ancora una volta interpretato da Amy Adams, James Marsden, Patrick Dempsey e Idina Menzel, diretti questa volta dal regista e coreografo Adam Shankman (che ha preso il posto di Kevin Lima). A dare l'annuncio dell'ultimo ciak sono stati Shankman e la stessa Amy Adams, con una tenera foto scattata durante l'ultimo giorno di riprese.

Ricordiamo che Come d'incanto 2 sarà un originale Disney+ pensato appositamente per una distribuzione sulla piattaforma, insieme a un altro progetto molto atteso, Hocus Pocus 2, che Shankman avrebbe anche voluto dirigere ma che ha lasciato alla collega Anne Fletcher, proprio per il suo impegno sulle nuove avventure di Giselle.

Della trama di Come d'incanto 2 si sa poco, se non che Giselle (Amy Adams) entrerà in crisi, mettendo in dubbio la propria felicità e il suo ruolo di mamma "adottiva" per Morgan, la figlia del Robert Philip in Come d'incanto, ormai diventata adolescente e interpretata da Gabriella Baldacchino. La sua crisi scuoterà anche il mondo di Andalasia in modo imprevedibile, mentre si avvicina la minaccia di Malvina Monroe, interpretata da Maya Rudolph... Leggi anche Disenchanted, Come d'incanto 2: sono iniziate le riprese... e c'è una video reaction particolare!