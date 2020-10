Come Away: il trailer del fantasy con Angelina Jolie in cui Peter Pan e Alice sono fratello e sorella

News Cinema

Angelina Jolie ritorna in una sorta di origin story che unisce Peter Pan e Alice (nel paese delle meraviglie) facendoli abitare nello stesso mondo fiabesco dell'Inghilterra vittoriana.

Il ritorno al film fantasy di Angelina Jolie si intitola Come Away ed è stato presentato in anteprima lo scorso gennaio al Sundance Film Festival. L'attrice interpreta Rose Littleton, mamma di Alice e Peter che non sono due bambini comuni. La storia si ispira ai ben noti personaggi creati dalla fantasia di Lewis Carroll e J.M. Barrie e fa abitare loro lo stesso mondo fiabesco in una sorta di origin story prima che Alice entrasse nel paese delle meraviglie e prima che Peter diventasse Pan. In Come Away il fratello maggiore di Alice e Peter muore in un tragico incidente e i due bambini tentano in ogni modo di risollevare i loro genitori dalla spirale di disperazione nella quale stanno piombando. I mondi immaginari dei due scrittori vengono così creati nel film da Alice e Peter, per poi diventare nei rispettivi futuri Wonderland e Neverland, ovvero il Paese delle meraviglie e L'isola che non c'è.