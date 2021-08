Com'era lo Star Trek di Tarantino che forse non vedremo mai

News Cinema

Lo sceneggiatore Mark L. Smith ci racconta la versione di Star Trek secondo Quentin Tarantino.

I fan della serie classica di Star Trek riconosceranno sicuramente le foto dell'episodio Chicago Anni 20 (A Piece of the Action), in cui Kirk e Spock si trovano su un pianeta che riproduce esattamente le dinamiche tra gangster del passato. Quale migliore introduzione allo Star Trek di Quentin Tarantino, il gangster movie che probabilmente non vedremo mai ma di cui ha parlato il cosceneggiatore Mark L. Smith nel podcast americano Bulletproof Screenwriting?

Smith ha raccontato come Tarantino gli abbia letto e recitato "una scena fantastica di gangster", aggiungendo:

Poi abbiamo iniziato a lavorare. Andavo a casa sua di sera e guardavamo vecchi film di gangster. Ci passavamo ore... Ci divertivamo un sacco a vedere film di gangster, a ridere dei dialoghi ridicoli, ma sempre parlando di come questo si sarebbe inserito in quello che volevamo fare. C'era Kirk, lo avevamo, c'erano tutti i personaggi, sarebbero stati tutti loro. Si potrebbe pensare al film come se tutti gli episodi della serie non fossero collegati. Questo dunque sarebbe stato un po' un episodio a sé stante. Un episodio fichissimo. C'era il viaggio nel tempo, e altro... era davvero folle.

All'epoca della stesura, Tarantino definì il film come "Pulp Fiction nello spazio". Un episodio a tema gangster, del resto, c'era anche in Star Trek - The Next Generation, Il Grande Addio (The Big Goodbye, foto), per cui la versione di Tarantino non sarebbe stata così bizzarra e fuori dai canoni, anche se, conoscendolo, sicuramente ci sarebbe stato un grande spargimento di sangue, a differenza degli episodi dei telefilm. Pare che Kirk e i suoi, nel film, avrebbero iniziato a contrabbandare alcol per poter riparare l'astronave e ripartire.

Comunque sia, a meno che Tarantino non si decida a pubblicare quello che ha scritto o aveva in mente, non lo sapremo mai. Il prossimo film di Star Trek, se si farà, sembra sarà quello del regista di WandaVision, Matt Shakman.