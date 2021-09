Colpaccio di Netflix che acquisisce i diritti di tutte le opere di Roald Dahl per creare un macro universo narrativo

News Cinema

Da adesso solo Netflix potrà produrre adattamenti per lo schermo delle opere di Roald Dahl.

"Un unico universo tra film e serie, d'animazione e con attori in carne ed ossa, pubblicazioni, giochi, esperienze immersive, allestimenti teatrali, prodotti di consumo e altro". Questo è quanto vogliono creare Ted Sarandos e Luke Kelly, amministratore delegato di Netflix il primo e managing director della Roald Dahl Story Company il secondo. In sostanza, il servizio streaming ha acquisito la società che gestisce l'eredità letteraria di Roald Dahl (1916 - 1990), celebre autore di molti romanzi alcuni dei quali già trasposti in film per il cinema, come La fabbrica di cioccolato, James e la pesca gigante, Fantastic Mr. Fox, Matilda e Il GGG.

Questo significa che da ora in poi, ogni nuovo adattamento per lo schermo, per il teatro, per una nuova pubblicazione cartacea o digitale, per uno spettacolo dal vivo, eccetera, che includa un personaggio uscito dalla fantasia dell'autore gallese, sarà ad esclusiva discrezione di Netflix. Non sono stati resi pubblici i termini economici dell'accordo, ma quando nel 2018 il servizio streaming aveva stretto un accordo con la stessa società per ottenere i diritti su 16 titoli (dei circa 50 pubblicati da Dahl) si parlava di una cifra vicina a un milione di dollari. Avendo ora acquistato tutta la baracca, possiamo immaginare che l'investimento di Ted Sarandos sia stato piuttosto significativo, i cui molti frutti sarebbero da cogliere negli anni a venire.

Sulla base di quel primo contratto, è stato ingaggiato Taika Waititi per produrre e dirigere due serie animate su La fabbrica di cioccolato, una basata su Charlie e Willy Wonka e l'altra sugli Oompa Loompa. È invece rimasto fuori per un precedente accordo con la Warner Bros. il film sul giovane Willy Wonka, le cui riprese dovrebbero iniziare a breve con Timothée Chalamet nel ruolo principale con Paul King (Paddington 1 e 2) alla regia.