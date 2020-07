Colossal: il film da vedere e commentare insieme sabato 18 luglio con SimulWatch

News Cinema

Ci sono persone che generando mostri rovinano la propria vita e quella degli altri. Il film Colossal schiva la metafora e trasforma il concetto in senso letterale, con il contributo di Anne Hathaway. L'appuntamento su SimulWatch è per sabato 18 luglio alle 20:30.

La visione condivisa di sabato 18 luglio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un recente film che mescola fantasy, fantascienza e commedia. Il titolo è

Colossal (se volete pronunciarlo correttamente in inglese l'accento va sulla seconda o) ed è stato diretto nel 2016 dal regista spagnolo Nacho Vigalondo. Protagonista del film è Anne Hathaway che interpreta Gloria, una scrittrice di New York senza lavoro con problemi di alcolismo. La sua vita sregolata la condanna alla solitudine essendo lasciata acnhe dal suo fidanzato. Non avendo più un posto in cui vivere, la donna decide di tornare nel New England, dove è cresciuta ed è qui che qualcosa di surreale accade. L'appuntamento per vedere tutti insieme Colossal e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per sabato 18 luglio alle 20:30.

La storia di Colossal fa incontrare Gloria con Oscar, il suo migliore amico d'infanzia interpretato da Jason Sudeikis. Nel frattempo in appare a Seoul uno strano e spaventoso rettile gigante che uccide e distrugge la città. Una coincidenza che si ripete sempre più spesso e che le fa capire che le azioni della creatura malefica siano in realtà corrispondenti a quelle di Gloria. Molto preoccupata si confida con Oscar che, quando cerca di entrare nel parco giochi per aiutarla, fa apparire un enorme robot. Riusciranno i due a tenere a bada i mostri che generano?



Colossal: Teaser trailer

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

