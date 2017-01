Collateral Beauty primo al boxoffice italiano del weekend

Superata la sbornia cinematografica natalizia, la dramedy Collateral Beauty con Will Smith vince al boxoffice italiano del weekend, a sorpresa guadagnando due posizioni e 2.110.000 euro, raggiungendo perciò i 6.235.000. La storia di un uomo che perde ogni ragione di vivere, mentre i suoi amici e colleghi cercano di fargliela recuperare, deve essere un buon modo di cominciare l'anno.

Secondo posto per la new entry Allied - Un'ombra nascosta, con Brad Pitt e Marion Cotillard spie amanti nella II Guerra Mondiale, diretti dal buon Robert Zemeckis: la partenza è da 1.860.000 euro, ma la media per sala (4.835) è la più altra della top five.

In terza posizione, sceso dalla seconda, troviamo l'allegro e motivante cartoon Sing dell'Illumination Entertainment: porta a casa un altro 1.550.000 euro, per un totale nostrano finora di 5.760.000 (ma la media per sala sta calando).

Brusca caduta, dal primo al quarto posto, per il feel good movie partenopeo di Alessandro Siani e del suo Mister Felicità: l'incasso a questo giro è di 1.190.000 euro, ma l'incasso complessivo ammonta a ben 9.180.000.

In quinta posizione, slittato dalla quarta, c'è Michael Fassbender tra i tetti videoludici di Assassin's Creed, che questo weekend ha incassato 1.060.000 euro, arrivando quindi a 5.100.000.

