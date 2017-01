Collateral Beauty: Naomie Harris spiega a Will Smith cosa sia la "bellezza collaterale"

Da mercoledì 4 genanio 2017 sarà nei cinema italiani Collateral Beauty, il film di David Frankel, già regista Io e Marley e Il Diavolo veste Prada, tra gli altri.

Protagonista del film è Will Smith nei panni di Howard, un uomo che sembra volersi ritirare dalla vita a seguito di una grave tragedia che lo ha colpito. Per amore o per interesse alcuni suoi amici e colleghi escogitano un piano drastico per evitare che perda interesse in ogni cosa. Spingendolo al limite, lo costringono a confrontarsi con la verità con modi umani profondi e sorprendenti.



Tra le persone che Howard incontrerà sulla sua strada c'è Madeleine, una donna che ha subito anche lei una gravissima perdita e che Howard ha conosciuto partecipando a un gruppo di sostegno al lutto. In questa nuova clip italiana del film, Madeleine, interpetata da Naomie Harris, spiega a Howard il suo concetto di "bellezza collaterale":





Oltre a Will Smith e Naomie Harris, Collateral Beauty vede tra i suoi interpreti Edward Norton, Kate Winslet, Keira Knightley e Helen Mirren: