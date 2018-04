Colin Trevorrow tornerà alla regia di Jurassic World 3

"Colin Trevorrow scriverà e dirigerà Jurassic World 3." Se a confermarlo è il "papà" dell'intero universo di Jurassic Park Steven Spielberg, impossibile che non sia una notizia certa. Si poteva in fondo anche prevederlo, visto l'incredibile successo che Jurassic World - sempre diretto da Trevorrow nel 2015 - ha ottenuto in tutto il mondo. Il film con protagonisti Bryce Dallas Howard e Chris Pratt incassò infatto ben 1.671 milioni di dollari in tutto il mondo, quarto risultato di sempre nella storia del cinema.

A scrivere la sceneggiatura del terzo episodio sarà lo stesso Colin Trevorrow insieme a Emily Carmichael, che ha firmato Pacific Rim Uprising, attualmente nelle sale, e il prossimo The Black Hole. Intanto si fa sempre più vicina l'uscita del secondo episodio della saga, Jurassic World: Il regno distrutto, che è stato diretto da Juan Antonio Bayona e arriverà nelle sale di tutto il mondo a partire dal prossimo 22 giugno. Nel cast oltre ai due protagonisti troveremo anche James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Geraldine Chaplin, Daniella Pineda, Toby Jones, Rafe Spall, con BD Wong e Jeff Goldblum addirittura rientranti dalla trilogia di Jurassic Park.

Ricordiamo che Colin Trevorrow all'inizio doveva dirigere Star Wars: Episodio IX, progetto che invece gli è stato sottratto dalla Disney/Lucasfilm per tornare nelle mani di J.J. Abrams.