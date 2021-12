Colin Firth raggiunge Olivia Colman nel cast di Empire of Light, il nuovo film di Sam Mendes

News Cinema

Si intitola Empire of Light il nuovo film di Sam Mendes. Al cast si è appena unito Colin Firth che torna a lavorare col regista dopo il ruolo del Generale in 1917. La trama e gli altri attori.

Colin Firth torna a lavorare con Sam Mendes dopo 1917 nel nuovo film del regista, che si intitola Empire of Light e che ha nel cast un altro premio Oscar, Olivia Colman. Firth non sarà neanche in questo caso il protagonista, ruolo che spetta a quanto pare a Michael Ward, ma parte del ricco ensemble, che comprende Toby Jones, Crystal Clarke e Tanya Moodie.

Di cosa parla Empire of Light

Quella di Empire of Light è la prima sceneggiatura scritta da solo da Sam Mendes e tutto quello che si sa al riguardo è che si tratta di una love story che ruota intorno a un bellissimo vecchio cinema sulla costa meridionale inglese negli anni Ottanta.

Si tratta di un deciso cambiamento di dimensioni e atmosfere rispetto alla grandiosità del suo film premio Oscar 1917. Al cinema uscirà nel 2022. A dirigere la fotografia sarà ancora il leggendario Roger Deakins.

