Colin Firth nel suo primo film di zombi, da un fumetto cinese!

Colin Firth nel cast di New York Will Eat You Alive, una horror comedy tratta dal fumetto digitale cinese Zombie Brother.

È un progetto davvero particolare quello che ha scelto il premio Oscar Colin Firth come suo prossimo impegno cinematografico. Il poliedrico attore britannico sarà infatti tra i protagonisti di New York Will Eat You Alive, una horror comedy con zombi, tratta dal fumetto digitale cinese di enorme successo del 2011 (trasformato anche in serie animata nel 2013) "Zombie Brother", di Jia Haibo.

La storia del film - che nell'adattamento americano probabilmente subirà numerosi cambiamenti - è ambientata ad H City, dove l'acqua potabile, contaminata da un'antica bara, trasforma la popolazione in "zombie brothers", letteralmente fratelli zombi, che mangiano altri per evolversi. Il personaggio principale è Bao Xiaofei, un normale ragazzo che adora giocare al computer a casa, che decide di uscire nella città infetta per trovare la sua ragazza. Non si sa quale sarà il ruolo di Colin Firth.

Singolare la genesi del fumetto: ispirato da un videogame con zombi, l'autore voleva creare una storia epica di sopravvivenza, ma essendo da sempre spaventato dai film dell'orrore, dopo poche pagine ha iniziato a virare il suo lavoro in commedia

Pubblicato su internet, pare che Zombie Brother abbia avuto oltre 28 miliardi (!) di visualizzazioni e la serie animata, in due stagioni, oltre 3 miliardi e 700.000. La sceneggiatura della versione americana è di Alex Rubens, rivista da Dan Gregor e Doug Mand. A dirigere il film sarà Todd Strauss-Schulson, mentre tra i produttori c'è anche Channing Tatum.