Colin Firth compie 60 anni e noi gli dedichiamo i suoi migliori film in streaming

News Cinema

Abbiamo scelto cinque titoli in streaming per il compleanno dell'amato attore, premio Oscar per Il discorso del re

Se ieri abbiamo festeggiato i sessant’anni di Hugh Grant, oggi tocca all’altro attore inglese Colin Firth. I due hanno spesso recitato insieme, ottenendo ad esempio il successo di Il diario di Bridget Jones dincui era protagonista Renée Zellweger. Attivo fin dagli anni ‘80, Firth ha collaborato con un grande regista come Milos Forman, che lo ha voluto quale interprete principale del suo Valmont nel 1989. Il cambio di marcia nella carriera dell’attore è però arrivato nel 2009, con lo stilista e regista Tom Ford che gli ha affidato il ruolo di protagonista in A Single Man. Da quel momento la critica e il pubblico di tutto il mondo hanno definitivamente scoperto anche le doti drammatiche di Firth. Eccovi dunque i cinque film in streaming che abbiamo scelto per celebrare la carriera e il talento del sessantenne Colin Firth.

Cinque film in streaming per i 60 anni di Colin Firth

Febbre a 90

A Single Man

Il discorso del re

La talpa

Kingsman: Secret Service



Febbre a 90 (1996)

Il primo successo da attore protagonista arriva con la divertente commedia calcistica ispirata dal romanzo di Nick Hornby. Febbre a 90 garantisce divertimento, la giusta dose di romanticismo e la necessaria adesione psicologica per chiunque ami il gioco del calcio. Ci sono momenti molto divertenti in questa riflessione sulla passione sportiva che in qualche modo diventa filosofia di vita. Tra l’altro Firth recita nel film insieme a Mark Strong, suo amico carissimo nella vita e fedelissimo collaboratore sul set. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW TV.

A Single Man (2009)

A Single Man: Il trailer del film con Colin Firth e Julianne Moore

Per il suo esordio alla regia Tom Ford affida a Colin Firth il ruolo di un professore che, nella Los Angeles dei primi anni ‘60, non riesce a superare la morte del compagno. I duetti con la partner Julianne Moore sono mera arte della recitazione in un film denso e stilizzato, perfetto per esplicitare le capacità drammatiche di Firth. Grazie a A Single Man l’attore si è portato a casa la Coppa Volpi al Festival di Venezia e la nomination all’Oscar come miglior protagonista. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes.

Il discorso del re (2010)

Il discorso del re: Il trailer del film con Colin Firth

Il film in costume di Tom Hooper si trasforma fin da subito nei veicolo perfetto per grandi interpretazioni, e Colin Firth nel ruolo del Re Giorgio VI, costretto a guidare l’Inghilterra nonostante la sua severissima balbuzie. L’attore è ispiratissimo in un ruolo che mescola toni leggeri e momenti più drammatici con sapiente efficacia. Accanto a lui Geoffrey Rush ed Helena Bonham Carter chiudono un terzetto affiatato e spigliato, che garantisce al film la necessaria energia. Quattro Oscar conquistati da Il discorso del re, tra cui quello per il miglior film e il miglior attore protagonista, andato proprio alla prova egregia di Firth. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

La talpa (2011)

La Talpa: Il trailer italiano del film

Nella migliore spy-story del nuovo millennio Firth interpreta un ruolo estremamente complesso e di certo non sfigura dentro un cast corale composto di altri nomi prestigiosi quali Gary Oldman, Benedict Cumberbatch, Tom Hardy, John Hurt, Mark Strong e molti altri. La talpa è un giallo autunnale e malinconico, pieno di momenti di inaudita profondità psicologica, diretto con mano sicura e basata su una sceneggiatura perfetta (dal romanzo omonimo di John Le Carré). Un film da amare incondizionatamente, praticamente senza difetti. Cinema di spessore e contenuto. Disponibile su Chili, Infinity, Amazon Prime Video.



Kingsman: Secret Service (2015)

Kingsman: Secret Service: Il trailer italiano del film - HD

Sterzata brusca nella carriera di Firth che, sempre pronto a non prendersi troppo sul serio, vira all’action-movie grazie al cinecomic diretto da Matthew Vaughn. Kingsman: Secret Service è un film scatenato dove tutti ma proprio tutti si divertono. Una giostra cinematografica da gustare in spensieratezza e il solito pizzico di ironia. Anche il sequel non è male, ma l’originale svetta per freschezza e stile iperbolico. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Questi i cinque titoli scelti per i sessant’anni del loro protagonista Colin Firth. Un attore che riesce sempre a mescolare eleganza tutta britannica, autoironia e notevole presenza scenica. Aspettiamo con trepidazione di vederlo in altre produzioni degne della sua bravura. Ah, gustatevi anche il suo cammeo in 1917, ultimo film di Sam Mendes.