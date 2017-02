Colin Farrell reciterà insieme a Denzel Washington in Inner City

Colin Farell è molto vicino al raggiungere Denzel Washington nel thriller legale Inner City, che sarà diretto da Dan Gilroy. Dopo il successo di critica del suo esordio registico Lo sciacallo, per cui è anche stato candidato all'Oscar per la miglior sceneggiatura originale, Gilroy si occuperà di scrivere la storia anche di questo suo secondo film dietro la macchina da presa.

La vicenda di Inner Cty vede un avvocato di Los Angeles (Washington) che, dopo la morte del suo mentore, viene avvicinato da un collega senza scrupoli (Farrell) che ha bisogno del suo aiuto. In realtà di tratta di una sorta di reclutamento per una battaglia legale molto importante.

Se Farrell, come pare più che probabile, verrà ufficialmente confermato per Inner City, sarà la sua prima collaborazione con Washington. Quest'ultimo è stato appena insignito della sua settima candidatura all'Oscar (due le statuette vinte) per la sontuosa interpretazione in Barriere, che ha lui stesso diretto. Farrell invece viene dal successo di pubblico di Animali fantastici e dove trovarli e quello di critica di The Lobster. In entrambi i casi ha fornito prove d'attore tra el migliori della sua carriera.